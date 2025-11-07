scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 7 November 2025: धनु राशि वाले अपनी वाणी पर रखें संयम, कटु शब्दों से रहें दूर

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 7 November 2025: इस परियोजना में आर्थिक लाभ होने के साथ ही कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं. इस समय यात्राओं के बारे में जानकर आप इस परियोजना से कदम पीछे हटने पर विचार कर रहे हैं.

धनु (Sagittarius):-
Cards:- The Chariot 

हो सकता हैं, कि पूर्व में किसी यात्रा के दौरान आपको काफी कुछ कठिनाइयां सहन करनी पड़ी हो. इन कठिनाइयों के चलते आप यात्रा करने से भयभीत हो सकते हैं.  उच्च अधिकारी द्वारा कार्य क्षेत्र में किसी नई परियोजना की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है. इस परियोजना में आर्थिक लाभ होने के साथ ही कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं. इस समय यात्राओं के बारे में जानकर आप इस परियोजना से कदम पीछे हटने पर विचार कर रहे हैं. उच्च अधिकारियों के समझाने पर आप इन यात्राओं के लिए तैयार हो सकते है.  इन यात्राओं के दौरान आप कुछ अच्छे अनुभव महसूस करेंगे.  जिससे पूर्व में हुई घटना के कारण आपकी जो कटु यादें है. जो समय के साथ आपके मन में बस गई थी. उनसे बाहर निकालने में सहायता बाहर मिल सकेगी.  यह भी हो सकता है की यात्रा के दौरान आप कुछ ऐसे लोगों से मिलें.  जो आगे चलकर आपके जीवन में काफी महत्वपूर्ण साबित हो. 

स्वास्थ्य: सर्दी के मौसम के आने से पूर्व आपकी सांस उखड़ने की समस्या बढ़ सकती हैं. इस समय अस्थमा के अटैक से बच के रहने का प्रयास करें. 

आर्थिक स्थिति: आप इस बात को महसूस कर सकते हैं.  कि परिजन आपकी आमदनी से अधिक खर्च कर रहे हैं.  जिसके चलते आपको आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है. 

रिश्ते: यदि प्यार से कुछ बातों  को समझाया और सुलझाया जा सकता है. तो उसके लिए सामने वाले पर दबाव डालना ठीक नहीं है.

---- समाप्त ----
