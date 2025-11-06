Dhanu Tarot Rashifal 6 November 2025: धनु राशि वाले अनैतिक कार्यों से रखें दूरी, सफलता के नशे में आ सकता है आपको घमंड

धनु (Sagittarius):-

Cards:- The Tower

आपके आसपास के वातावरण में धीरे-धीरे बदलाव आने शुरू हो सकते हैं. उन बदलावों को अपने सोच और विचारों के साथ आत्मसात करने का प्रयास करें. साथ ही अपनी आंखों को भी खुला रखिए. इस समय इन बदलावों के साथ कुछ ऐसी स्थितियां भी आपके समक्ष आ सकती हैं. जो कि आपको परेशानी में डाल दें. अपने निजी जीवन की बातों को किसी के भी साथ साझा ना करें. इससे आपके जीवन की निजता खत्म हो सकती है. सामने वाला आपकी बातों को किसी स्थिति में यदि सार्वजनिक कर देता हैं. तो यह आपके लिए बड़े अपमान की बात हो जाएगी. कुछ समय पूर्व आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले होंगे. जिसके चलते आप इस बात पर जोर दे सकते हैं. कि यदि जीवन में काफी धन की प्राप्ति न हो. तो जीवन व्यर्थ है. इसके चलते आप सामने वाले के साथ मिलकर कुछ ऐसे कार्यों में शामिल होने हो सकते हैं. जो की अनैतिक हो. झूठ और फरेब की दीवार आप अपने चारों तरफ बना सकते हैं. ये भी संभव हैं,कि अभी आप सफलता के नशे में इतना चूर हो जाए. कि आप आगे आने वाले परेशानियों को देख ही ना रहे हो. अनैतिक तरीके से किए गए कार्यों का परिणाम स्थाई नहीं हैं. कुछ समय बाद उन कार्यों से जो बुरे प्रभाव आपके सामने आएंगे. वह आपको परेशान कर देंगे. अभी भी वक्त है, कि आप अपनी सोच में परिवर्तन लाएं. और साथ ही बुरी संगत और बुरे कार्यों से दूर रहे.

स्वास्थ्य: अपने दिनचर्या को नियमित बनाने का प्रयास करें. सही समय पर खान-पान और अच्छी नींद आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगी.

आर्थिक स्थिति: गलत कार्यों से कमाया गया धन गलत चीजों में ही निकल जाता है. कोशिश करें कि आप गलत कार्यों से धन कमाने का प्रयास न करें.

रिश्ते: जीवनसाथी के परिवार के लोगों के साथ आपके बिगड़ते संबंधों का कारण उनका आपके घर में हस्तक्षेप करना हो सकता है.

