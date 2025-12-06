Dhanu Tarot Rashifal 6 December 2025: अच्छे मित्र बनेंगे, अपशब्दों का उपयोग न करें

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Eight of swords

किसी महिला को उसकी परेशानी से बाहर निकाल सकते है.खुद को शक्तिहीन और भ्रमित महसूस कर रहे है.कार्यों को पूरा करने में दुविधा हो सकती हैं.इस समय अपना पूरा ध्यान समस्या से बाहर निकलने में लगा सकते हैं.किसी पर किया अतिविश्वास धोखा दे सकता है.अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के प्रयास करें.परेशानी से बाहर निकलने के लिए हिम्मत और संयम से कार्य लें.सावधान रहें और आस पास के वातावरण से सजग रहें.कुछ समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती.जितना कि हम सोच लेते हैं.अपने भीतर के भय से मुक्त होने की कोशिश करें. अपने आसपास अच्छे मित्रों को जगह दें.

ऐसा कोई कार्य न करें. जिसके चलते आर्थिक हानि हो सकती हैं.परिवार के साथ समय व्यतीत करें.जीवनसाथी के अतीत का कोई व्यक्ति रिश्तो में गलतफहमियां ला सकता है.दूसरों की बातों को मन पर हावी न होने दे.लोगों पर शक न करें.भाषा में अपशब्दों का उपयोग न करें.आ रही समस्याओं से डटकर मुकाबला करें.रास्ते खुद ब खुद बनाने लगेंगे.

स्वास्थ्य: लंबे समय से चली आ रही खांसी बड़ी बीमारी में परिवर्तित हो सकती है. खानपान में परहेज रखें.

आर्थिक स्थिति: धन का निवेश सोच समझकर करें. कर्ज की अधिकता रहेगी.

रिश्ते: संतान की उच्च शिक्षा को लेकर चिंतित है. मित्रों के साथ भ्रमण पर जा सकते हैं.

