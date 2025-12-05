scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 5 December 2025: धनु राशि वाले संपत्ति संबंधी कार्यों में निवेश करेंगे, सेहत में होगा सुधार

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 5 December 2025: परिजनों के साथ अपनी खुशियों को साझा करें. पिता या पिता समतुल्य व्यक्ति के जीवन के अनुभव सीखेंगे. मित्रों के साथ कुछ ऐसे कार्यों पर विचार कर सकते हैं. जो समाज की भलाई के लिए हो.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु (Sagittarius):-
Cards:- The Emperor 

उच्च अधिकारी आपके कार्य को परख सकते हैं. प्रेम सम्बन्ध को विवाह में परिवर्तित करना आसान नजर नहीं आ रहा हैं. प्रिय की अधिक आयु के कारण  परिजनों की सहमति मिलने में परेशानी अनुभव हो सकती हैं.  जीवन और कार्य क्षेत्र में दूसरों के लिए आदर्श बनें. दूसरों की मदद करें. आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें. दूसरों पर निर्भरता कार्य की सफलता को  प्रभावित कर सकती है.  ऐसे कार्य करें. जो आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में योगदान दे. परिजनों के साथ अपनी खुशियों को साझा करें. पिता या पिता समतुल्य व्यक्ति के जीवन के अनुभव सीखेंगे. मित्रों के साथ कुछ ऐसे कार्यों पर विचार कर सकते हैं. जो समाज की भलाई के लिए हो. नए अवसरों को प्राप्त करने के प्रयास करेंगे. अनुभवों के आधार पर परिवार की शांति बनाए रखें. नई शुरू की परियोजनाओं उम्मीद के मुताबित परिणाम नहीं देंगी. संपत्ति सम्बन्धी कार्यों में निवेश कर सकते हैं. परिवार के साथ रूखा व्यवहार न करें. 

Advertisement

स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने का प्रयास करें. खानपान को पौष्टिक बनाएं. 

सम्बंधित ख़बरें

मकर राशि वाले नई परियोजना से कमाएंगे पैसा, मानसिक तनाव से मिलेगी राहत 
वृश्चिक राशि वाले नौकरी वेतन में पाएंगे वृद्धि, नए प्रेम संबंधों की हो सकती है शुरुआत 
तुला वालों के कार्यों में रुकावटें होंगी समाप्त, खर्चो पर रखें नियंत्रण 
कन्या राशि वालों को नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, हो सकता है धन लाभ 
सिंह राशि वालों को मिलेगा अपनों का साथ, लेनदेन में रखें सावधानी 

आर्थिक स्थिति: नौकरी के साथ किसी व्यवसाय पर विचार कर सकते हैं. खर्च की अधिकता रहेगी. 

रिश्ते: बीते समय की यादें तकलीफ दे सकती है.  किसी करीबी के साथ मन की भावनाएं साझा करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement