Dhanu Tarot Rashifal 4 December 2025: धनु राशि वाले पैसों के लेनदेन में दिखाएं सावधानी, सहयोगी कर सकते हैं मदद

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Knight of wands

कार्य पूरा करने को लेकर आलस कर सकते हैं. कार्य में अरुचि होने से कार्य को लेकर कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है. जीवन साथी की उपलब्धियां की सराहना कर सकते हैं. विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं. किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती हैं. कुछ अच्छे अवसर ला रहा हों. प्रिय का अस्थिर व्यवहार क्रोधित कर सकता है. प्रेम संबंध को विवाह में परिवर्तित करने की बात अपने परिजन से कर सकते हैं. धैर्य और संयम के साथ सामने वालों की सहमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं. कुछ महत्वपूर्ण लेने पड़ सकते हैं. यह निर्णय कार्य क्षेत्र से संबंधित होंगे. रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है. अपनी गलतियों का दोहराव ना करें. सहयोगी की मदद कर सकते हैं. किसी ऐसे कार्य को शुरू करने पर विचार कर रहे हैं. जो कम लागत में अच्छा मुनाफा दे सकता हो. बेवजह लोगों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें. विचारों में सकारात्मक बनाए रखें ऐसे लोगों से दूर रहें. जो नकारात्मक सोच से ग्रस्त हो.

स्वास्थ्य: गले में सूजन के चलते शल्य चिकित्सा हो सकती है. चिकित्सक मौन साधना का अभ्यास करने की सलाह दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद हो सकता है. कर्ज की अधिकता रहेगी.

रिश्ते: प्रिय के साथ रोमांस के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. साथ में अच्छा समय व्यतीत होगा.

