Dhanu Tarot Rashifal 3 December 2025: कार्यों में लापरवाही और जल्दबाजी न करें, नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 3 December 2025: अपने लक्ष्य एवं महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए समझौते करने पड़ सकते हैं. कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे. इस समय जो भी चुनौती सामने आ रही है. उसका सामना करने के लिए खुद को तैयार रखें. 

sagittarius horoscope
धनु (Sagittarius):-
Cards:- Knight of swords
किसी से विवाद बढ़ सकता है. इस स्थिति में सामने वाले से सुलह नहीं करना चाहते हैं. आर या पार की लड़ाई हो सकती है. आपके आत्मविश्वास और धैर्य के बल पर आप इस लड़ाई को जीत पाएंगे. विजय आपको ही प्राप्त होगी. इस बात का आपको पूर्ण विश्वास है. अपने तर्क और विवेक शक्ति से लोगों के ऊपर हावी हो सकते हैं. अपनी कमजोरियों को लोगों के सामने न लाएं. इस समय आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं. अपने कार्यों को समय पर पूरा करें. अपनी कमियों को अपने कार्यों के ऊपर हावी न होने दे. सामने वाले को आपको नीचा दिखाने का मौका मिल सकता है.

ऐसे कार्यों को ना करें,जिनके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त न हो. किसी नए कार्य को करते समय उसके बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले. यदि कार्य में किसी जोखिम की संभावना बन रही हैं. तो उसको लेकर सावधान रहे. लापरवाही और जल्दबाजी से कार्य को पूरा करने का प्रयास न करें. अपने लक्ष्य एवं महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए समझौते करने पड़ सकते हैं. कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे. इस समय जो भी चुनौती सामने आ रही है. उसका सामना करने के लिए खुद को तैयार रखें. 

स्वास्थ्य: ठंडी चीजों का सेवन ना करें. किसी दवाई का दुष्परिणाम बालों पर असर कर सकता है. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति को पहले से बेहतर बनाने के लिए नए व्यवसाय की शुरुआत की योजना बना सकते हैं. 

रिश्ते: स्वार्थवश लोगों के साथ रिश्ते ना बनाएं. अपनी सोच में किसी करीबी को लेकर गलत बातें ना लाएं. सामने वाले से आपके रिश्ते की मर्यादा का ध्यान रखें. 

