आज 30 नवंबर 2025 धनु राशिफल: आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे, उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा

धनु - घर में सुख सौख्य बना रहेगा. परिजनां से तालमेल बनाए रखें. कार्यक्षेत्र व प्रबंधन में नियंत्रण बढ़ाएंगे. पेशेवर व अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. साहस पराक्रम को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण मामले सहज गति लेंगे. निजी गतिविधियों में रुचि बनी रहेगी. बड़ों के प्रति आदर स्नेह बनाए रखें. शासन सत्ता से लाभ बढ़त पर रहेगा. विविध कार्यों से जुड़ेंगे. पैतृक विषय पक्ष में रहेंगे. रीति नीति पर अमल रखेंगे. कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ माहौल बना रहेगा. योजनाएं उम्मीद के अनुरूप रहेंगी. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- लोगों से भेंट में सहज रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. अनुकूलता प्रतिशत अच्छा रहेगा. व्यवस्था को मजबूती देंगे. उद्योग व्यापार में प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय दें.

धन संपत्ति- लाभ अपेक्षित रहेगा. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. काय्रव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. लाभ के अवसरो में वृद्धि बनी रहेगी. विभिन्न विषयों में सक्रियता बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- जिद व अहंकार में न आएं. पारिवारिक मामले सामान्य रहेंगे. अपनों से विनय विवेक व सरलता बनाए रखें. स्पष्टता से बात रखें. प्रेम स्नेह में सहजता रहेगी. आपसी मेलजोल को बढ़ाएंगे. मन की कह पाएंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. अपनों से प्रेम स्नेह के संवाद बढ़ाएंगे. संबंधां को संवारेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य पर फोकस रहेगा. व्यवहारिक पक्ष मजबूत रहेगा. वचन वादा निभाएं. वरिष्ठों से सलाह लें. रुटीन संवारें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 1 और 3



शुभ रंग : ऐप्पल रेड



आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री बांटें. शंका से बचें.

