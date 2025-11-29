scorecardresearch
 
आज 29 नवंबर 2025 धनु राशिफल: विविध मामले पक्ष में बनेंगे, तेजी से काम लें

Aaj ka Dhanu Rashifal 29 November 2025, Sagittarius Horoscope Today: करीबियों से भाईचारा बढ़ाएंगे. साख और सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. निजी प्रयास पक्ष में बनेंगे.

धनु - कार्यसूची बनाकर लक्ष्यों को पूरा करने का भाव रखें. पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा. सामाजिक क्रियाकलापों को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक कार्योंं पर फोकस होगा. विविध आयोजनों से जुड़ेंगे. संस्कार एवं सभ्यता को बल देंगे. संपर्क संवाद और संचार का क्षेत्र बड़ा होगा. समकक्षों से तालमेल रखेंगे. करीबियों से भाईचारा बढ़ाएंगे. साख और सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. निजी प्रयास पक्ष में बनेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. सबका सम्मान रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. कार्यविस्तार के प्रयासों को बल मिलेगा. टीम भावना पर जोर रहेगा. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. तेजी से काम लें.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष संवार पाएगा. प्रबंधन पर फोकस बना रहेगा. वाणिज्यिक लक्ष्यों को हासिल करेंगे. सहकारिता पर जोर होगा. यात्राएं बढ़ेंगी. परंपरागत विषयों को गति प्रदान करेंगे.

प्रेम मैत्री- सबके साथ सहज संवाद बढ़ाएंगे. करीबियों से तालमेल बढ़ाने पर जोर होगा. मित्रों व बंधुओं से मिलकर आगे बढ़ेंगे. संबंधियों से सहयोग रखेंगे. मन के विषयों में उत्साह रहेगा. रिश्तों को बखूबी निभाएंगे. पारिवारिक संबंधों में मिठास बढ़ेगी. मन की बात सहजता से रख पाएंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल-़ उत्साह से कार्य करेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. खानपान संवरेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिनचर्या को नियमित रखेंगे.

शुभ अंक : 2 3 और 8

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें.  न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. समभाव रखें.

