आज 28 नवंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वालों की पैसों की आवक रहेगी अच्छी, परिणाम अच्छा नजर आएगा

धनु - सामाजिक गतिविधियों में आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. भावनात्मक विषयों में सहज रहेंगे. आवश्यक जानकारी जुटाने पर जोर होगा. सहकारिता संवार पर रहेंगी. साझीदारी में रुचि रखेंगे. सभी से सामांजस्य बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना बढ़ेगी. सूझबूझ व जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. करीबियों से सहजता रखेंगे. साहस पराक्रम में वृद्धि होगी. लाभ की स्थित सकारात्मक बनी रहेगी. भाईचारा बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक पक्ष मजबूत बनाए रहेंगे. कारोबारी लक्ष्य साधने में आगे रहेंगे. व्यवस्था बेहतर बनाए रहेंगे. सहकारिता की सोच रहेगी. विस्तार कार्यों में रुचि बढे़गी. कारोबारी सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. सबका सहयोग मिलेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. लाभ बढ़ाने की कोशिश होगी. विविध प्रयास सफल होंगे. परिणाम संवारने में मदद मिलेगी. तेजी व सक्रियता बनाए रखेंगे. उपलब्धियां बल पाएंगी. मनोरंजक भ्रमण व यात्राएं बढ़ सकती हैं.

प्रेम मैत्री- स्वजनों से भेंट होगी. प्रियजनों से मिलने के अवसर बनेंगे. भावनात्मक चर्चा प्रभावी रहेगी. अपनों की मदद रखेंगे. प्रियजनों के साथ यादगार वक्तबिताएंगे. अतिथियों आगमन बना रहेगा. संबंधों पर फोकस रखेंगे. आपसी विश्वास बल पाएंगे. शुभता सहजता रहेगी. प्रेम स्नेह में विश्वास बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- घर में सुख सौख्य बढ़ेगा. खुशियां बनी रहेंगी. सूझबूझ व सजगता बनाए रहेंगे. आलस्य त्यागें. प्रदर्शन संवारें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : आदिशक्ति पराम्बा भगवता देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार की वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. आदर बढ़ाएं.



