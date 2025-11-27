scorecardresearch
 

Feedback

आज 27 नवंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वालों का रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा, वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 27 November 2025, Sagittarius Horoscope Today: बंधुजनों के प्रति सहयोगी नजरिया रखेंगे. भेंटवार्ता में पहल बनी रहेगी. रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी. वित्तीय एवं वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. शुभ सूचना की प्राप्ति संभव है.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु - कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. पारिवारिक मामलों में रुचि बनाए रखेंगे. सामाजिक प्रयासों को गति देंगे. कुल कुटुम्ब के कार्यों को गति देंगे. भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा. बंधुजनों के प्रति सहयोगी नजरिया रखेंगे. भेंटवार्ता में पहल बनी रहेगी. रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी. वित्तीय एवं वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. शुभ सूचना की प्राप्ति संभव है. मिलनसार और संवेदनशील बने रहेंगे. लाभ संवार पर जोर बढ़ाएंगे. यात्राओं को बढ़ावा मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- रचनात्मक प्रयासों और कौशल पर ध्यान देंगे. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे. सबकी सलाह का सम्मान बनाए रखेंगे. कामकाजी यात्रा पर जा सकते हैं. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

धन संपत्ति- धनसंपत्ति से संबंधित सकारात्मक संदेश मिलेंगे. वित्तीय लाभ्ज्ञ प्राप्त बढ़े रहेंगे. पेशेवरों का सहयोग मिलेगा. कारोबारी अनुकूलन बढ़ेगा. उद्योग व्यवसाय में विश्वास बढ़ेगा. योजनाएं गति लेंगी.

सम्बंधित ख़बरें

तृक व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे, बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी 
धनु राशि वाले आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे, महत्वपूर्ण कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे 
भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, विदेश से संबंधित काम काम बनेंगे 
उत्साह रखेंगे, मनोबल ऊंचा रहेगा 
यात्रा से लाभ होगा, जरूरी टिप- अहंकार से बचें 

प्रेम मैत्री- प्रियजनों और परिजनों को समय देंगे. रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा. प्रिय के साथ वक्त बिताएंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. संबंधों में सुधार होगा. भावनाओं का ख्याल रखेंगे. एक दूसरे से खुशी साझा करने के अवसर बनेंगे. स्वजनों का भरोसा जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यगति बढ़त पाएगी. भेंट संवाद में रुचि लेंगे. विवेकपूर्ण फैसलों से राह निकालेंगे. अनुशासन पर जोर होगा. मनोबल व उत्साह बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 3 और 9

Advertisement

शुभ रंग : स्वर्ण के समान

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. आलस्य से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement