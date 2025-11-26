scorecardresearch
 

आज 26 नवंबर 2025 धनु राशिफल: तृक व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे, बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी

Aaj ka Dhanu Rashifal 26 November 2025, Sagittarius Horoscope Today: प्रतिभा का लाभ उठाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे. वचन वादा पूरा करेंगे. बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी. सुख सौख्य में वृद्धि होगी.

sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु - वाणिज्यिक संबंधों का लाभ उठाएंगे. संपर्क संवाद को बढ़ाने आगे रहेंगे. पारिवारिक मामलों में उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. धन संपत्ति के कार्योंं मेंं इच्छित परिणाम बनेंगे. अतिथियों का आगमन संभव है. श्रेष्ठ कार्यों में अपेक्षित सफलता से उत्साहित रहेंगे. संग्रह संरक्षण में प्रभावी रहेंगे. परिजनों का भरोसा बनाए रखेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. सबका विश्वास जीतेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- परंपरागत कार्यों में प्रमुखता से हिस्सा लेंगे. व्यावसायिक पक्ष संवार पाएगा. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे. विविध प्रयासों में गति आएगी. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप बना रहेगा.

धन संपत्ति- धन संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. प्रतिभा का लाभ उठाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे. वचन वादा पूरा करेंगे. बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी. सुख सौख्य में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- स्वजन की खुशी में शामिल हांगे. पारिवारिक संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवारेंगे. योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम में मधुरता बढ़ेगी. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे. परिवार के साथ सुखपूर्वक रहेंगे. रिश्तों का सम्मान करेंगे.

स्वारथ्य मनोबल- कार्यव्यवस्था पर फोकस होगा. खानपान पर जोर रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 8

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----
