आज 17 नवंबर 2025 धनु राशिफल: शुभ कार्यों को बढ़ावा देंगे, महत्वपूर्ण मामले हल होंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 17 November 2025, Sagittarius Horoscope Today: निजी विषयों में सहजता बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद असरदार बने रहेंगे. करीबी साथ निभाएंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. मजबूती से बात रखेंगे. मतभेद दूर होंगे.

sagittarius horoscope
धनु- सत्ता से करीबी का लाभ मिलेगा. पेशेवर मामलों में लाभ बेहतर बना रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. विविध क्षेत्रों में क्षमता से बढ़कर प्रदर्शन की कोशिश होगी. सबके प्रति सहयोग का भाव रखेंगे. धैर्य धर्म से काम लेंगे. लोगों को जोड़ने में सफल होंगे. जिम्मेदारों से नजदीकी बढ़ाएंगे. प्रबंधन संवारने पर बल होगा. समता संतुलन बनाए रखेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. भावनाओं पर अंकुश रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. स्पष्टता से काम लेंगे. मित्र सहयोगी होंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार सहज बना रहेगा. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. संबंधों में सुधार होगा. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. बेहतर निर्णय बनेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सक्रियता दिखाएंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में बढ़त बनी रहेगी.

धन संपत्ति-  लाभ की स्थिति बढ़त पर रहेगी. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. महत्वपूर्ण मामले हल होंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. उपलब्धि पाएंगे. आर्थिक कार्यों में इच्छित परिणाम पाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे. कार्यविस्तार के प्रयास बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- विनय विवेक और संतुलित व्यवहार के बल पर सभी को प्रभावित करेंगे. गरिमा गोपनीयता का सम्मान करेंगे. अपनों की खुशियों का ख्याल रखेंगे. निजी विषयों में सहजता बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद असरदार बने रहेंगे. करीबी साथ निभाएंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. मजबूती से बात रखेंगे. मतभेद दूर होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- नियमों का सम्मान करेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.योग प्राणायाम बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. नियंत्रण बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 2 3 और 8

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें. व्यवस्था संवारें.

---- समाप्त ----
