आज 17 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले पेशेवर मामलों में करेंगे जांच-पड़ताल, आज के दिन करें इन चीजों का दान

धनु - बजट के अनुसार खर्च बनाए रखेंगे. क्षमता से अधिक निवेश के संकेत है. रिश्तों पर फोकस बनाए रहेंगे. न्यायिक गतिविधियों में सक्रियता की स्थिति बन सकती है. नियम व अनुशासन बनाए रखें. रिश्तेदारों का समर्थन रहेगा. कार्यों को स्पष्टता लाएंगे. बजट पर नियंत्रण रखेंगे. भूलचूक करने से बचें. खर्च में सक्रियता आएगी. कामकाज पूर्ववत् रहेगा. विदेश के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ें. बड़ों का सहयोग रहेगा. अतिउत्साह में न आएं. जल्दबाजी न दिखाएं.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाएंगे. पेशेवर मामलों में जांच पड़ताल बनाए रखें. वाणिज्यिक लक्ष्य पर ध्यान दें. पेशेवर मामलों में सजग रहें. व्यवसायिक स्थिति सामान्य रहेगी. स्मार्ट डिले बनाए रहें.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्य गति पाएंगे. कामकाजी प्रबंधन पर ध्यान देंगे. ठगी व धोखाधड़ी के शिकार होने से बचें. व्यर्थ बातों अनदेखा करें. अफवाह में नहीं आएं. प्रदर्शन में उत्साह रखें. लेनदेन पर नियंत्रण बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक कार्य सामान्य रहेंगे. निजी पक्ष संतुलित रखें. अपनों की खुशी का ख्याल करें. रिश्तेदारों से भेंट हो सकती है. चर्चा संवाद अवसर बने रहेंगे. प्रियजनों के लिए समय निकालें. बहस विवाद से बचें. बात कहने में संकोच बना रहेगा. प्रेम प्रदर्शन में उतावली न दिखाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- विवेक विनम्रता रखें. आवश्यक सूचनाएं मिल सकती हैं. तैयारी से आगे बढ़ें. मनोबल उूंचा रखें. अनुशासन बनाए रखें. लक्ष्य पर ध्यान दें.

शुभ अंक : 2 3 और 8

शुभ रंग : पाइनेपल

आज का उपाय : सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेशजी का पूजन वंदन करें. हरी वस्तुएं दान दें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. दिखावे से बचें.

