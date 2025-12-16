scorecardresearch
 
आज 16 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: लक्ष्य पर फोकस रखेंगे, तेजी बनाए रहेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 16 December 2025, Sagittarius Horoscope Today: व्यापार में विस्तार की संभावना बढ़ी रहेगी.लेनदेन में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रहेंगे.महत्वपूर्ण कार्योंं को गति देंगे.कार्य विस्तार में रुचि लेंगे.

धनु - करियर व्यापार में सुधार आएगा.पेशेवर संपर्क संवाद संवारेंगे.प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे.विविध रचनात्मक विषय बल पाएंगे.लाभ का प्रतिशत ऊंचा बनाए रखेंगे.विविध विषयों में तेजी से आगे बढ़ेंगे.लाभ एवं विस्तार में वृद्धि बनी रहेगी.लक्ष्य पाने में सफलता मिलेगी.कामकाज में बेहतर बने रहेंगे.आर्थिक उन्नति उत्साहित रखेगी.अवरोध दूर होंगे.इच्छित परिणाम बनेंगे.प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे.आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति कर सकते हैं.वाणिज्यिक गतिविधियों में रुचि लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार में विस्तार की संभावना बढ़ी रहेगी.लेनदेन में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रहेंगे.महत्वपूर्ण कार्योंं को गति देंगे.कार्य विस्तार में रुचि लेंगे.करियर उम्मीद से अच्छा रहेगा.लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.तेजी बनाए रहेंगे.

धनु संपत्ति-  आय का प्रतिशत उछाल पर रहेगा.लाभवृद्धि के अवसर बढ़ेंगे.बजट में सुधार बना रहेगा.विभिन्न मामले हितकर रहेंगे.लंबितधन प्राप्त हो सकता है.उधार के लेनदेन में सहज रहेंगे.करियर में सहजता रहेगी.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों से संबंध संवरेंगे.व्यर्थ आशंकाएं दूर होंगी.परिवार के लोगों से भेंट के अवसर बढ़ेंगे.जरूरी बात कह पाएंगे.मन में उत्साह रहेगा.उचित अवसर पर बात रखेंगे.गरिमा बनाए रखेंगे.आकर्षण बढ़ेगा.भावनात्मक प्रदर्शन में उत्साहित रहेंगे.स्वजनों संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्पर्धा का भाव रखेंगे.सबका ख्याल रखेंगे.स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.मनोबल ऊंचा रहेगा.साथ सहयोग पाएंगे.वातावरण अनुकूल रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 7 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : रामभक्त महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें.लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं.तेजी से काम लें.

---- समाप्त ----
