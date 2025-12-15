आज 15 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले रुके हुए मामलों में गति बनाएंगे, आर्थिक परिणाम सकारात्मक बनेंगे

धनु - करियर आकर्षक रहेगा. आर्थिक गतिविधियें में तेजी आएगी. कारोबार में अच्छे लाभ की संभावना बढ़त पर बनी रहेगी. संबंध साधने का प्रयास रखेंगे. विभिन्न मामले संवार पर बने रहेंगे. करीबियों से खुशियां साझा करेंगे. लोकप्रियता बढ़त पर बनी रहेगी. शुरूआत बेहतर बनाए सकते हैं. लाभ की स्थिति बेहतर बनी रहेगी. अवसरों को भुनाएंगे. आर्थिक परिणाम सकारात्मक बनेंगे. लक्ष्यों को साधने में सफल होंगे. मित्रों के सहयोग से उन्नति के अवसरों को भुनाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देने में सफलता पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर तैयारी से आगे बढ़ेंगे. अधिकतर मामलों में शुभ परिणाम बनेंगे. कामकाज संवार पर रहेगा. विविध व्यवसायिक कार्यों को गति देंगे. बहुमुखी प्रतिभा प्रदर्शन करेंगे. करियर संवार पर बना रहेगा.

धन संपत्ति- एक से अधिक कार्य व्यवसाय पर फोकस बढ़ाएंगे. आय के नए त्रोत संभव होंगे. तेजी पर जोर होगा. वित्तीय विषयों फोकस बढ़ाएंगे. रुके हुए मामलों में गति बनाएंगे. सहजता से कार्य पूरे करेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह में सुख के क्षण बनेंगे. प्रिय व मित्रगण प्रसन्न रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. पारिवार में बड़प्पन बढ़ाएंगे. संबंधों में उत्साहित रहेंगे. परिजन सहयोगी होंगे. विनम्रता बढ़ाएंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. अपनी बात मजबूती से कह पाएंगे. सबके हितों का ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था को संवारेंगे. खानपान पर अच्छा होगा. सीख सलाह बनाए रखेंगे. मनोबल बढ़ेगा. सक्रियता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हल होंगी.

शुभ अंक : 2 3 6 और 9

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : महादेव शिवशंभू की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सात्विक रहें.

---- समाप्त ----