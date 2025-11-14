आज 14 नवंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे, सहज संवाद बनाए रखेंगे

धनु - भाग्य और बड़ों का आशीर्वाद हर क्षेत्र में बड़े लाभ के संकेत बनाए रखेगा. इच्छित सूचना प्राप्त होगी. अनुकूलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. व्यक्तिगत प्रयासों को गति देंगे. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर करेंगे. शि़क्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं को गति देंगे. आस्था और विश्वास बढ़ेंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. करियर व्यापार अच्छा रहेगा. धार्मिक व मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. मेलजोल बढ़ाने पर जोर देंगे. विनम्रता बनाए रहें.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण कार्य व्यापार के प्रयास गति लेंगे. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. योजनाएं सफल होंगी. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. लक्ष्यपूर्ति बनाए रखेंगे. लाभवृद्धि में बेहतर रहेंगे. व्रत संकल्प बल पाएंगे.

धन संपत्ति- लाभ का स्तर ऊंचा रहेगा. प्रबंधन मजबूत रहेगा. सभी के समर्थन से प्रभाव बढ़ेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी. योजनाओं में गति आएगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में अपेक्षित सफलता पाएंगे. परिजन व मित्रबंधु प्रसन्न रहेंगे. सबका साथ बना रहेगा. व्यक्तिगत मामले बेहतर होंगे. अपनों से किया वादा पूरा करेंगे. रिश्ते संवरेंगे. प्रिय से भेंट होगी. संबंधों में शुभता रहेगी. इच्छित संदेश प्राप्त होंगे. उत्साह बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- तेजी से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा. मनोबल बेहतर होगा. साहस सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा ब़ढे़गी. यात्रा होगी. अनुशासन रखेंगे. बड़ा सोचेंगे.

शुभ अंक : 3 6 और 7

शुभ रंग : लेमन कलर

आज का उपाय : देवी मां की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. पुण्यकार्य बढ़ाएं. धार्मिक यात्रा पर जाएं.

