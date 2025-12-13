scorecardresearch
 
आज 13 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वालों के लाभ विस्तार के प्रयास बढ़ेंगे, पेशेवरों को उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 13 December 2025, Sagittarius Horoscope Today: प्रबंधकीय कार्यों में सभी सहयोग होंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर अपेक्षित उपलब्धियां बनी रहेंगी. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेगी. सभी मामलों में संतुलन बना रहेगा.

sagittarius horoscope
धनु - बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी.  कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे. कार्यक्षेत्र में लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. प्रबंधकीय कार्यों में सभी सहयोग होंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर अपेक्षित उपलब्धियां बनी रहेंगी. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेगी. सभी मामलों में संतुलन बना रहेगा. बड़प्पन बनाए रखेंगे. प्रशासन के कार्य बनेंगे. पैतृक पक्ष के मामले बेहतर रहेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक कार्य बेहतर बने रहेंगे. प्रबंधकीय पक्ष मजबूत होगा. पेशेवर गतिविधियां में आगे रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे. कामकाजी सुविधाएं बढ़ेंगी. उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे. कठिनाइयां दूर होंगी.

धन संपत्ति - धनलाभ बढ़त पर बना रहेगा. पेशेवरों को उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी बने रहेंगे. व्यस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. मान सम्मान को बढ़ावा मिलेगा. लाभ विस्तार के प्रयास बढ़ेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के लिए वक्त निकालेंगे. वातावरण को बेहतर बनाए रखेंगे. सुखप्रद प्रयास बढ़ाएंगे. निजी मामलों में संवाद बढ़ेगा. मन के रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रभाव के साथ बात रखेंगे. संबंध मधुर रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. इच्छित सूचना प्राप्त होगी.

स्वास्थ्य मनोबल-  व्यवस्था संवारेंगे. निरंतरता पर बल बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व एवं स्वास्थ्य प्रभावपूर्ण बनाए रहेगा. सक्रियता बढ़ेगी. व्यवस्था संवरेगी. खानपान आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक : 3 7 और 8

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : महावीर हनुमानजी के दर्शन करें. न्यायदेव शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व स्मरण बढ़ाएं. बड़ों की सुनें.

---- समाप्त ----
