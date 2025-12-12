scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 12 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: बड़ी सफलता पाएंगे, अवसरों का लाभ लेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 12 December 2025, Sagittarius Horoscope Today: आस्था और अध्यात्म बढ़े रहेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. भाग्य से कार्य साधेंगे. साख में वृद्धि बनी रहेगी.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु - चहुंओर शुभता बनी रहेगी. भाग्य का संचार बढ़ेगा. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा. प्रबंधकीय क्षमता पर जोर बनाए रखेंगे. साख सहकार में वृद्धि होगी. भेंट संवाद में महत्वपूर्ण बात कह सकेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. लक्ष्य पर फोकस हा़ेगा. आस्था और अध्यात्म बढ़े रहेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. भाग्य से कार्य साधेंगे. साख में वृद्धि बनी रहेगी. सहकार और विश्वास बल पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में बढ़त बनी रहेगी. पेशेवर मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. कला कौशल संवार पाएगा. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे. पहल करने का भाव बना रहेगा. कार्ययोजनाओं में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक गतिविधियां लाभ संवारने में मददगार होगी. आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा. उपलब्धियां बढ़त पर बनी रहेंगी. बड़ी सफलता पाएंगे. अवसरों का लाभ लेंगे. साहस बनाए रखेंगे. बचत में सुधार आएगा.

सम्बंधित ख़बरें

धनु: परिवार से जुड़े काम बनेंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा 
धनु राशि वालों को भाग्य का मिलेगा साथ, वित्त प्रबंधन मजबूत बना रहेगा 
धनु राशि वालों के शासन प्रशासन के कार्य गति लेंगे, महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे 
धनु: धन लाभ की स्थितियां बनेंगे, करियर को आगे बढ़ाने का समय है 
उत्साह बनाए रहेंगे, मनोबल से काम लेंगे 

प्रेम मैत्री- पारिवारिक परिस्थिति सुखकर बनी रहेंगी. प्रेम और स्नेह का पक्ष मजबूत रहेगा. प्रेम संबंधों को बेहतर बनाए रहेंगे. प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी. मन के मामले संवरेंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. सबका साथ बनाए रखेंगे. परिजन संग सुख से समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. यात्रा पर जोर बना रहेगा. साक्षात्कार व संवाद में सफल रहेंगे. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. टीम भावना बढ़ेगी.

Advertisement

शुभ अंक : 3 6 और 9
शुभ रंग : स्वर्णिम
आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. तीर्थ जाएं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement