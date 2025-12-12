आज 12 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: बड़ी सफलता पाएंगे, अवसरों का लाभ लेंगे

धनु - चहुंओर शुभता बनी रहेगी. भाग्य का संचार बढ़ेगा. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा. प्रबंधकीय क्षमता पर जोर बनाए रखेंगे. साख सहकार में वृद्धि होगी. भेंट संवाद में महत्वपूर्ण बात कह सकेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. लक्ष्य पर फोकस हा़ेगा. आस्था और अध्यात्म बढ़े रहेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. भाग्य से कार्य साधेंगे. साख में वृद्धि बनी रहेगी. सहकार और विश्वास बल पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में बढ़त बनी रहेगी. पेशेवर मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. कला कौशल संवार पाएगा. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे. पहल करने का भाव बना रहेगा. कार्ययोजनाओं में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक गतिविधियां लाभ संवारने में मददगार होगी. आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा. उपलब्धियां बढ़त पर बनी रहेंगी. बड़ी सफलता पाएंगे. अवसरों का लाभ लेंगे. साहस बनाए रखेंगे. बचत में सुधार आएगा.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक परिस्थिति सुखकर बनी रहेंगी. प्रेम और स्नेह का पक्ष मजबूत रहेगा. प्रेम संबंधों को बेहतर बनाए रहेंगे. प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी. मन के मामले संवरेंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. सबका साथ बनाए रखेंगे. परिजन संग सुख से समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. यात्रा पर जोर बना रहेगा. साक्षात्कार व संवाद में सफल रहेंगे. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. टीम भावना बढ़ेगी.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. तीर्थ जाएं.



