आज 11 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वालों को भाग्य का मिलेगा साथ, वित्त प्रबंधन मजबूत बना रहेगा

धनु - कार्य व्यापार में उन्नति और विस्तार के प्रयास बढ़ाए रखेंगे. वाणिज्यिक चर्चाओं को गति मिलेगी. लाभकारी योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. भाग्य की प्रबलता से इच्छित परिणाम पाएंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा. हर्ष उत्साह से कार्य करेंगे. अपनों के साथ आनंद से समय बीतेगा. सभी से सामंजस्य ररखेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ बनेगा. प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. योजनाओं को समर्थन मिलेगा. बड़प्पन का भाव रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता रखेंगे. पेशेवर अपेक्षित गति बनाए रखेंगे. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. कार्ययोजनाएं सफल होंगी. लाभवृद्धि में बेहतर रहेंगे. व्यावसायिक संकल्पों को पूरा करेंगे.

धन संपत्ति- लाभ में वृद्धि उत्साहित रखेगे. वित्त प्रबंधन मजबूत बना रहेगा. प्रभावशाली लोगों का समर्थन पाएंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी. योजनाओं में गति आएगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. रिश्ते मजबूत रहेंगे. मित्रों का साथ समर्थन व भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. सहयोग की भावना बनाए रखेंगे. प्रियजन विश्वसनीय रहेंगे. प्रेम में सहज सक्रिय बने रहेंगे. औरों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साहस और सम्मान में वृद्धि होगी. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मौके भुनाएंगे.

शुभ अंक : 2 और 3

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. व्रत संकल्प बनाए रखें.

