आज 9 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: उत्साह बनाए रहेंगे, मनोबल से काम लेंगे

धनु - कामकाज में धैर्य बनाए रखें. पेशेवर मामलों में निरंतरता व अनुशासन बढ़ाएं. लोगों से किए वादे पूरे करने के प्रयास बनाए रखेंगे. सेहत संबंधी बातों को अनदेखा न करें. लेनदेन में लापरवाही न बरतें. वाणी व्यवहार में सहजता सजगता बढ़ाएं. कार्यव्यवस्था में विश्वास रखें. स्वास्थ्य के संकेतों को नजरअंदाज न करें. परिजनों से बना़कर चलें. संवाद वार्ता में गंभीरता दिखाएं. सहनशीलता बनाए रहें. लेनदेन में सजगता बढ़ाएंगे. रहन सहन प्रभावी रहेगा. जिद में न आएं. अधिक भार न उठाएं.

नौकरी व्यवसाय- जिम्मेदारों की सुनेंगे. सबके प्रति सीख सलाह बनाए रखेंगे. अनावश्यक जोखिम उठाने से बचें. कारोबार में स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. व्यापार पर जोर रखें. लंबित मामलों में उतावली न दिखाएं. करीबियों से समर्थन मिलेगा.

धन संपत्ति- आय सामान्य रहेगी. आर्थिक प्रयास सहज रहेंगे. विरोधियों से सजगता बनाए रहें. जरूरी सूचना मिलना संभव है. अतिश्रम करने से बचाव रखें. अड़चनों पर अनुशासन से अंकुश लगाएं. धूर्त की बातों में न आएं.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष सामान्य रहेगा. रिश्तेदारों से दबाव बना रह सकत है. प्रियजनों से भेंट होगी. सभी के प्रति स्नेह रखेंगे. साख सम्मान बने रहेंगे. कुल कुटुम्ब से करीबी बढ़ेगी. संबंधों में सतर्क रहेंगे. रक्त संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. सबको साथ लेकर आगे बढ़ें..

स्वास्थ्य मनोबल- भाग्य का सहयोग पाएंगे. विभिन्न आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. सामंजस्यता बनाकर रखेंगे. भेंट में सजग रहेंगे. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. वचन निभाएं. उत्साह बनाए रहेंगे. मनोबल से काम लेंगे.

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : महाबली महावीर बजरंगबली जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान व प्रयोग करें. अनजान से दूर रहें.



