आज 2 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले करियर पर रखेंगे फोकस, भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी

Aaj ka Dhanu Rashifal 2 December 2025, Sagittarius Horoscope Today: कार्य व्यापार में जोखिम लेने की सोच रहेगी. मन की बात कहने में सहजता बनाए रखें. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. निजी संबंधों में सुधार होगा. लाभ में वृद्धि होगी. मित्रों का सहयोग समर्थन पाएंगे.

धनु - घर परिवार में परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे. साहस और आत्मविश्वास से परिणाम पक्ष में रहेंगे. साख सम्मान में वृद्धि बनाए रहें. मित्रों से भेंट मुलाकात होगी. कार्य व्यापार में जोखिम लेने की सोच रहेगी. मन की बात कहने में सहजता बनाए रखें. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. निजी संबंधों में सुधार होगा. लाभ में वृद्धि होगी. मित्रों का सहयोग समर्थन पाएंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी. सीखने सिखाने पर जोर देंगे. बौद्धिक पक्ष मजबूत रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सभी क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन बना रहेगा. कई स्त्रोतों से आय बनने की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. करियर पर फोकस होगा. वातावरण का लाभ उठाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय अवरोध दूर होंगे. आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयासो में सक्रियता आएगी. विविध परिणाम सकारात्मक रहेंगे. कार्यक्षेत्र में बचत पर जोर बना रहेगा. लाभ पक्ष सुधरेगा. तेजी से काम लेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह को बल मिलेगा. सुख सोख्य को बढ़ाएंगे. प्रियजनों व परिजनों से मेलजोल में रुचि रहेगी. भावनात्मक रूप से मजबूती पाएगा. निजी विषयों में प्रभावी रहेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. करीबियों के साथ यात्रा पर जाएंगे. परिवार में समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मबल व उत्साह बनाए रहें. कामकाज में तेजी लाएं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. बड़ों की सुनेंगे. सक्रिय रहेंगे.

शुभ अंक : 2 3 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी पर घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. पहल बढ़ाएं.

