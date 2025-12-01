आज 1 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: जिद व अहंकार में नहीं आएं, नियमित जांच रखें

धनु - महत्वपूर्ण बात परिवार के लोगों से साझा कर सकते हैं. उचित अवसर पर लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं. साझा संवाद बनाए रहेंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि बढ़ेगी. परिजनों के साथ खुशियां साझा करेंगे. वरिष्ठों से मेलजोल की भावना बढ़ेगी. आवश्यक वस्तु की खरीदी संभव है. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर एवं प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. स्वार्थ संकीर्णता से बचें. वित्तीय एवं प्रबंधकीय लाभ बढ़त पर रहेंगे.
नौकरी व्यवसाय - प्रबंधन में प्रभावी स्थिति बनी रहेगी. निर्णय लेने में जल्दबाजी न दिखाएं. पद प्रतिष्ठा प्रभावपूर्ण बने रहेंगे. व्यवस्था को बल देंगे. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे.
धन संपत्ति- लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. लोभ व प्रलोभन में न आएं. करियर व्यवसाय स्थापित करने की सोच रखेंगे. विविध प्रयासों को पूरा करेंगे. सहजता बनाए रहें. जल्दबाजी से आर्थिक विषय प्रभावित होंगे.
प्रेम मैत्री- घर परिवार आनंद बना रहेगा. निजी संबंध बेहतर बनेंगे. परिजनों से संवाद बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में उत्साह रहेगा. अपनों की मदद मिलेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. सूझबूझ सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. अपनों को भलिभांति समझेंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि बनाए रखेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- जिद व अहंकार में नहीं आएं. नियमित जांच रखें. निरंतरता बढ़ाएं. मनोबल ऊंचा होगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. बडप्पन रखें.
शुभ अंक : 1 2 3
शुभ रंग : भगवा
आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा और अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः मंत्र का जाप करें. संतुलर बनाए रखें.