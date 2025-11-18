Meen Tarot Rashifal 18 November 2025: मीन राशि वाले सभी कार्यों में पाएंगे सफलता, दूसरों के व्यवहार से हो सकती है परेशानी

मीन (Pisces):-

Cards:- Five of swords

इस समय आप द्वंद्व की स्थिति में फंसे हुए हैं बार-बार कार्यों को पूरा करने के प्रयास विफलता की तरफ जाते नजर आ रहे हैं. आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बावजूद भी कार्य में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई हैं. इस समय जीतने के लिए आप किसी भी नीति का उपयोग कर सकते है. चाहे वो अनैतिक ही क्यों न हो. जीत हर हाल में आपकी ही होना चाहिए. ऐसे विचार मन में बने हुए हैं. भावनाओं में बहकर आप ये भूल सकते हैं. कि गलत तरीके से हासिल की गई जीत का सुख लंबे समय तक नहीं रहता हैं. इस समय की प्रतिकूलता आपको काफी कठिनाइयों का सामना करा सकती हैं. अब आप कितना संघर्ष कर अपने आप को आगे ले जा सकते हैं. ये आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगा. किसी निर्णय के आपके विरुद्ध होने की संभावना हैं. हो सकता है, कि इस निर्णय के कारण आपको कोई अच्छा अवसर कार्य क्षेत्र में प्राप्त न हो या फिर किसी लापरवाही के कारण कोई अच्छा विवाह प्रस्ताव हाथ से निकल जाएं. किसी के साथ गहरा मतभेद आपको ऐसी दुविधा में खड़ी कर दें. कि आपको ये अफसोस होने लगें,कि अपने ये कदम क्यों उठाया. इस समय आपको अपने लिए गए निर्णयों पर अफसोस हो सकता हैं.

स्वास्थ्य: आंखों में हो रही किसी भी परेशानी को नजरअंदाज न करें. अगर आपको कोई शल्य चिकित्सा की सलाह चिकित्सक दे रहा हैं. तो उसकी बात पर ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति: कार्य के समय पर पूरा न होने के कारण उससे प्राप्त होने वाला आर्थिक लाभ में कमी आ सकती हैं.

रिश्ते: अचानक से किसी करीबी व्यक्ति की असलियत सामने आ सकती हैं. जिससे आपको गहरा धक्का लग सकता है.

