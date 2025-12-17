scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Meen Tarot Rashifal 17 December 2025: पुराने रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, धन कमाने के साधनों पर विचार कर सकते हैं

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 17 December 2025: पुराने रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है. कुछ लोगों के साथ बिगड़ते रिश्तों को खत्म करने की सोच बना रहे है. उच्च अधिकारी के साथ विवाद हो सकता है. अपने व्यवहार में बदलाव लाकर सामने वाले से विवाद खत्म कर सकते है.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन (Pisces):-
Cards:- The Moon
पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित करने के बाद भी कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहे है. इससे मन में खिन्नता आ सकती है. किसी कार्य में असफलता का मिलना परेशान कर सकता है. किसी कार्य में बार बार आ रही रुकावट परेशान कर सकती हैं. इस समय कार्यों में आ रही असफलता किसी की बुरी मंशा के कारण आ रही हो. अपने आस पास के वातावरण को लेकर सजग रहने की आवश्यकता हैं. किसी का व्यवहार शंकित कर रहा है. ऐसी स्थिति में सामने वाले से कुछ भी साझा न करें.

कोई व्यक्ति शुभचिंतक बन कर. कार्यों को खराब करने का प्रयास कर सकता है. नए कार्य की शुरुआत किसी करीबी के साथ साझेदारी में कर सकते है. पुराने रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है. कुछ लोगों के साथ बिगड़ते रिश्तों को खत्म करने की सोच बना रहे है. उच्च अधिकारी के साथ विवाद हो सकता है. अपने व्यवहार में बदलाव लाकर सामने वाले से विवाद खत्म कर सकते है. 

स्वास्थ्य: यह मौसम बीमारियों को लेकर आ सकता है. खानपान में सावधानी रखें. 

सम्बंधित ख़बरें

आपको धन हानि हो सकती है, आज न करें ये एक गलती 
संतान की शिक्षा को लेकर चिंतित हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ख्याल रखें 
धन लाभ हो सकता है, नई संपत्ति खरीद सकते हैं 
धन सही योजना में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं, जानें कैसा रहेगा आज दिन 
गलती को सुधारने का प्रयास करें, बार-बार गलतियां न दोहराएं 

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए धन कमाने के नए साधनों पर विचार कर सकते हैं. 

रिश्ते: किसी बात को लेकर आप सामने वाले से नाराज हो सकते है. इस समय शांत रहकर स्थिति को सुधारने की कोशिश करें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement