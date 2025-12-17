Meen Tarot Rashifal 17 December 2025: पुराने रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, धन कमाने के साधनों पर विचार कर सकते हैं

मीन (Pisces):-

Cards:- The Moon

पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित करने के बाद भी कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहे है. इससे मन में खिन्नता आ सकती है. किसी कार्य में असफलता का मिलना परेशान कर सकता है. किसी कार्य में बार बार आ रही रुकावट परेशान कर सकती हैं. इस समय कार्यों में आ रही असफलता किसी की बुरी मंशा के कारण आ रही हो. अपने आस पास के वातावरण को लेकर सजग रहने की आवश्यकता हैं. किसी का व्यवहार शंकित कर रहा है. ऐसी स्थिति में सामने वाले से कुछ भी साझा न करें.

कोई व्यक्ति शुभचिंतक बन कर. कार्यों को खराब करने का प्रयास कर सकता है. नए कार्य की शुरुआत किसी करीबी के साथ साझेदारी में कर सकते है. पुराने रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है. कुछ लोगों के साथ बिगड़ते रिश्तों को खत्म करने की सोच बना रहे है. उच्च अधिकारी के साथ विवाद हो सकता है. अपने व्यवहार में बदलाव लाकर सामने वाले से विवाद खत्म कर सकते है.

स्वास्थ्य: यह मौसम बीमारियों को लेकर आ सकता है. खानपान में सावधानी रखें.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए धन कमाने के नए साधनों पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: किसी बात को लेकर आप सामने वाले से नाराज हो सकते है. इस समय शांत रहकर स्थिति को सुधारने की कोशिश करें.

