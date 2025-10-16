scorecardresearch
 

Meen Tarot Rashifal 16 October 2025: नई नौकरी मिल सकती है, पदोन्नति के साथ ट्रांसफर मिल सकता है

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 16 October 2025: ईश्वर ने आपके ऊपर अपने आशीवादों की बौछार कर दी है. जो भी समस्याएं अभी तक असंभव प्रतीत हो रही थी. वह भी धीरे-धीरे समाधान की तरफ जा रही हैं. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है.

मीन (Pisces):-
Cards:- The Sun
जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होती नजर आ सकती हैं. इस समय कार्यों में धीरे-धीरे तेजी आती नजर आएगी. रुके हुए कर भी गति प्राप्त करने लगे हैं. परिजनों के साथ संबंधों में भी मधुरता आती नजर आ रही है. व्यवसाय को आगे बढ़ाने के आपके प्रयास सकारात्मक ढंग से सफल होते नजर आ रहे हैं. कोई मित्र आपके व्यवसाय में साझेदारी का अवसर भी दे सकता हैं. आप ऐसा महसूस कर सकते हैं, कि जैसे चारों तरफ से शुभ समाचार आपकी तरफ आ रहे हैं.

ईश्वर ने आपके ऊपर अपने आशीवादों की बौछार कर दी है. जो भी समस्याएं अभी तक असंभव प्रतीत हो रही थी. वह भी धीरे-धीरे समाधान की तरफ जा रही हैं. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण भी मिल सकता हैं. ये स्थानांतरण आपकी इच्छा पर आपको दिया जा सकता हैं. इन सभी सकारात्मक चीजों के साथ खुद को सावधान और सजग रखना आवश्यक हैं. कई बार सफलता प्राप्ति के साथ ईर्ष्यालु लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती हैं. 

स्वास्थ्य: किसी पुरानी स्वास्थ्य से निजात मिल सकती हैं. जिसके कारण आपको अभी तक काफी परेशानियां उठाना पड़ती आई हैं. 

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक अच्छी हो सकती हैं. कहीं से पैसा मिल सकता हैं. 

रिश्ते: जीवनसाथी की गर्भावस्था में उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं. जल्द ही नन्हें मेहमान का आगमन हो सकता हैं. 

---- समाप्त ----
