Meen Tarot Rashifal 16 December 2025: मीन राशि वाले नया घर खरीदने का कर सकते हैं विचार, उन्नति के मिलेंगे अवसर

मीन (Pisces):-

Cards:- Ten of cups

और पढ़ें

इस समय अपने कार्यों को बेहतर बनाने के लिए कुछ जरूरी प्रयास कर सकते हैं. कुछ रुके हुए कार्य पूरे होंगे. समस्या ग्रस्त कार्यों में गति आती नजर आएगी. परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां का निर्वाह कर सकते हैं. कार्य की अधिकता के चलते परिवार को समय देना मुश्किल हो रहा था. कार्य क्षेत्र से कुछ समय का विश्राम लेकर अपने परिवार के साथ एक लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. किसी कार्य को लेकर इस समय आप जितना अधिक मेहनत करेंगे. व्यवसाय उतनी अधिक उन्नति की तरफ बढ़ता जाएगा. अगर प्रेम के मामले में तो दुविधा हो रही है. तो अपने मन की बात सामने वाले के समान समक्ष रख सकते है. कोई नया सम्बन्ध शुरू हो सकता है. ये संबंध आपके लिए स्थाई होगा. तथा हर तरह की खुशी आपको प्राप्त होगी. अतः चिंता छोड़ें तथा अगले पड़ाव की तैयारी करें. भाग्योदय हो सकता है. लंबे समय से रुकी हुई इच्छाएं पूरी होगी.

Advertisement

स्वास्थ्य:खांसी बढ़ सकती है. इस समय धूल और मिट्टी से बचाव करे.

आर्थिक स्थिति: नए घर को खरीद सकते है. इसके लिए पैसे की व्यवस्था कर सकते है.

रिश्ते: लोगों के साथ रिश्ते सुधारें. जरूरत पड़ने पर हर रिश्ते का साथ दें.

---- समाप्त ----