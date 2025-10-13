scorecardresearch
 

Feedback

Meen Tarot Rashifal 13 October 2025: सोना मिल सकता है, छोटे धन निवेश कर सकते हैं

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 13 October 2025: जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में पहले से अधिक मधुरता आएगी. आपका कोई ऐसा कार्य पूरा हो सकता हैं.जिसके पूरा होने में आपको संदेह हो रहा था.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन (Pisces):-
Cards:- Eight of wands

ईश्वर के प्रति आपकी आस्था और विश्वास का प्रतिफल शीघ्र ही आपको मिल सकता है. आपके पक्ष में सब कुछ इतनी तेजी से घटित होता नजर आएगा. जैसे कि सारे दरवाजे आपके लिए खुल गए हो.कुछ शुभ संदेश या सूचनाएं तेज गति से आपकी सामने आ सकती हैं. हो सकता हैं, कि यह सूचनाओं नई नौकरी की प्राप्ति, नौकरी में पदोन्नति,मिलने, किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत या किसी नन्हे मेहमान के आगमन को लेकर हो सकती हैं.जो भी परिस्थितियां इन सभी कार्यों में बाधा बनकर आपके सामने उपस्थित थी. वह अब धीरे-धीरे दूर होती नजर आ सकती हैं.जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में पहले से अधिक मधुरता आएगी. आपका कोई ऐसा कार्य पूरा हो सकता हैं.जिसके पूरा होने में आपको संदेह हो रहा था.

कुछ लोग जो आपको हमेशा नाकामयाब मानते आए हैं .वह भी अब आपको आगे बढ़ता हुआ देखेंगे. पारिवारिक विवाद भी सुलझ सकता है. किसी बड़े बुजुर्ग के दखलंदाजी से समझौते का रास्ता अपनाया जा सकता है.  परिवार में  लोगों के बीच जो भी मनमुटाव बना हुआ था. वह भी धीरे-धीरे खत्म होता नजर आएगा.सब स्थितियां धीरे-धीरे सकारात्मक रूप से आपको सफलता की तरफ ले जाएंगी. इस समय ईश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए उन संस्थाओं का सहयोग कर सकते हैं. जो कि गरीब और सहायक लोगों की बेहतरी के लिए काम करती हैं.

सम्बंधित ख़बरें

लॉटरी लग सकती है, रुके काम पूरे होंगे 
धन निवेश का प्रतिफल मिलेगा, यात्रा पर जा सकते हैं 
अकेला महसूस ना करें, मानसिक तनाव से बचें 
बचत का सही इस्तेमाल करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है 
परिवार का ख्याल रखेंगे, महत्वाकांक्षी बनेंगे  
Advertisement

स्वास्थ्य: खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे. अपने दिनचर्या को नियमित बनाकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के सभी प्रयास कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: माता से स्वर्ण आभूषण की प्राप्ति हो सकती है. छोटे-छोटे धन निवेश कर सकते हैं.

रिश्ते: किसी व्यक्ति के साथ अपने संबंधों को लेकर चिंतित हो सकते हैं. सामने वाले से दूर रहने का प्रयास करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement