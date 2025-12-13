Meen Tarot Rashifal 13 December 2025: बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें, अंतर्मन की आवाज सुनेंगे

मीन (Pisces):-

Cards:- Six of swords

इस समय निर्णय लेने में दुविधा हो सकती है. ऐसी स्थिति में अपने निर्णय को दूसरे के सोच के आधार पर ले सकते हैं.सामने वाले की बातों को गंभीरता से सकते है.किसी की बात को सच मानकर कार्य क्षेत्र में कुछ सहयोगियों के खिलाफ कुछ गलत बातें फैला सकते हैं.इस बात का पछतावा महसूस करेंगे.पदोन्नति के साथ स्थानांतरण हो सकता है.नए स्थान पर नए लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर सकेंगे.अपने आंखों पर बंधी हुई पट्टी को खोलकर सच देखने का प्रयास करें.

यदि आप किसी भी निर्णय तक पहुंच नहीं पा रहे हैं. तो आप अपने अंतर्मन की आवाज को सुनने का प्रयास करें.इस बात का भी ध्यान रखें.कि आप किसी के बारे में कोई ऐसी बात ना कहें या करें. जो की सच ना हो और उस बात से उस व्यक्ति का उपहास उड़े.हमेशा ऐसी बातों पर प्रतिक्रिया न दें.जो आंखों देखी न हो.इससे कई बार स्थितियां शर्मिंदा कर सकती है.

स्वास्थ्य: बुरे व्यसनों से दूर रहने का प्रयास करें.आदत होने पर दूर रहना काफी मुश्किल होगा.

आर्थिक स्थिति: किसी भी ऐसे कागजात ,जो आपकी आर्थिक स्थिति से संबंधित हों.उन पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.

रिश्ते: परिवार के बड़े बुजुर्ग की सहमति से आपके विवाह के लिए मनचाहा जीवनसाथी ढूंढने का कार्य शुरू हो सकता है.

