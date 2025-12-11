scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Meen Tarot Rashifal 11 December 2025: दूसरों को अपने ऊपर हावी न होने दें, किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप न करें

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 11 December 2025: गले में खराश और सर्दी के कारण नाक बंद होने के कारण काफी परेशानी महसूस कर सकते हैं. घरेलू उपचार कर इस समस्या को दूर करने का प्रयासकरेंगे.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन (Pisces):-
Cards:- Two of cups
प्रिय की भावनाओं को समझने समझकर उन्हें सम्मान दे. आपकी कोई प्रतिक्रिया दूसरे को आहत कर सकती है. ऐसी स्थिति को बनाने न दें. जबरदस्ती से सम्बन्ध नहीं बनाए जाते है. साझेदारी में किसी व्यवसाय की शुरुआत करने की बात अपने मित्रों से कर सकते हैं. आपको इस बात का विश्वास है. कि कोई न कोई मित्र साझेदारी में व्यवसाय करने के लिए सहमत हो जाएगा. इस समय यदि किसी के साथ मनमुटाव या शत्रुता चल रही है. तो उसे क्षमा करके इस शत्रुता को मित्रता में बदलने का प्रयास करें.

यह भी संभव हैं कि यह मित्रता आगे चलकर काफी फायदेमंद साबित होगी. यदि आप अविवाहित हैं. तो जल्द ही मनचाहे जीवनसाथी से मुलाकात हो सकती हैं. कुछ ऐसे लोगों से दूरी बनाएं. जो भविष्य में कार्यों में अड़चन डाल सकते है. दूसरों को अपने ऊपर हावी न होने दें. किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप न करें. 

स्वास्थ्य: गले में खराश और सर्दी के कारण नाक बंद होने के कारण काफी परेशानी महसूस कर सकते हैं. घरेलू उपचार कर इस समस्या को दूर करने का प्रयासकरेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, दबाव में आकर कोई कार्य न करें 
चुनौतियों का डटकर सामना करें, भविष्य के लिए खुद को मजबूत और दृढ़ बनाएं 
आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है, किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है 
वेतन वृद्धि न होने के कारण चिंतित हो सकते हैं, खर्चों में भी वृद्धि संभव है 
संतान के भविष्य की चिंता हो सकती है, जानें कैसा रहेगा आज आपका दिन 

आर्थिक स्थिति:व्यर्थ के खर्चों पर लगाम लगाने का प्रयास कीजिए. दूसरे की देखा देखी पैसे खर्च करना समझदारी नहीं है. 

रिश्ते: बड़े बुजुर्ग के साथ कुछ समय बिता सकते हैं. किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement