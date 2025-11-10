Meen Tarot Rashifal 10 November 2025: खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, जल्द ही धनराशि की आवश्यकता होगी

मीन (Pisces):-

Cards:- Five of pentacles

व्यवसाय में आर्थिक स्थिति से संबंधित मामलों पर निर्णय लेते वक्त किसी आर्थिक सलाहकार से परामर्श अवश्य कर लें. बिना सोचे समझे या अपूर्ण बिना लिए या अपूर्ण जानकारी के साथ लिए गए निर्णय आपके व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को खराब कर सकते हैं. हो सकता हैं कि आपका एक गलत निर्णय आपके व्यवसाय को काफी नुकसान पहुंचा दें. इस समय आपको अपना हर कदम फूंक फूंककर रखने का प्रयास करना चाहिए. यदि रिश्तो में कड़वाहट बढ़ गई है. तो उस कड़वाहट को नजरअंदाज ना करें.

इस कारण ये कड़वाहट के आगे चलकर आपके लिए काफी बड़ा मानसिकआघात बन जाए. प्रिय के साथ आपके संबंधों को लेकर आप काफी परेशान हो रहे हैं. इस समय आपका प्रिय किसी गलतफहमी के चलते आपसे बात नहीं कर रहा हैं . इस बात को अहम का मुद्दा ना बनाएं. यदि आपको इस बात का अनुभव हो रहा हैं. कि शायद गलती आपकी ही है. तो सामने बढ़कर माफी मांगना आपकी सभी समस्याओं को सुलझा सकता है.

यदि आप उच्च अधिकारी से किसी बात को लेकर विवाद कर चुके हैं. तो इस समय अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपको उनसे माफी मांग लेना चाहिए. ताकि आगे चलकर ताकि आगे चलकर आपको कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी उठाना ना पड़ें.

स्वास्थ्य: सर्दी का मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सकता है. सुबह की सैर और हल्के-फुल्के व्यायाम से आप खुद को स्वस्थ बना सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: इस समय आप अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें. जल्द ही आपको एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ सकती है.

रिश्ते: अपने पुत्र से मिलने विदेश जाने की योजना बना सकते हैं. इस बात को लेकर मन उत्साहित हो सकता है.

---- समाप्त ----