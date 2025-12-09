scorecardresearch
 
Meen Tarot Rashifal 9 December 2025: मीन राशि वालों को प्राप्त हो सकती है नई नौकरी, परिवार के साथ हो सकते हैं मतभेद

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 9 December 2025: यह समय आपको लाभ दे सकता है. किसी नए कार्य की शुरुआत में की गई मेहनत जल्द ही सफलता के करीब ले जाएगी.  यदि आप अपने व्यवहार में नम्रता और प्रेम की भावना नहीं लाते हैं.

मीन (Pisces):-
Cards:- The Empress

माता पिता बनने की इच्छा पूरी हो सकती हैं. इस समय आप जो भी काम कर रहे हैं. उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती हैं.  परिवार में वैचारिक मतभेद आ सकते हैं.  यदि आप कार्यों में रूकावट या अवरोध महसूस कर रहे थे.  तो उससे अब बाहर निकल जाएंगे.  यह समय आपको लाभ दे सकता है.  किसी नए कार्य की शुरुआत में की गई मेहनत जल्द ही सफलता के करीब ले जाएगी.  यदि आप अपने व्यवहार में नम्रता और प्रेम की भावना नहीं लाते हैं.   तो आपके करीबी आपसे दूर हो सकते हैं. हो सकता है, कि इस समय आप खुद को अकेला महसूस करें.  किसी महिला मित्र की सहायता से कुछ अच्छे अवसर प्राप्त करेंगे. नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती हैं.  मित्र से व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव मिलने की संभावना बन रही है.  अपनी महिला सहयोगी से अपनी भावनाएं साझा कर सकते हैं. इस समय क्रोध पर नियंत्रण करना आवश्यक हैं. गर्भवती महिलाएं अपने खानपान का खास ख्याल रखें. गले में हो रही तकलीफ को अनदेखा ना करें. परिवार के छोटे बच्चों के साथ मित्रता कर सकते हैं. कुछ योजनाओं में छोटे-छोटे धन निवेश कर सकते है. 

स्वास्थ्य: किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या से बाहर निकलेंगे. खानपान में सुधार करें. 

आर्थिक स्थिति: पैसों की तंगी हो सकती है. खर्चो को कम करें. 

रिश्ते: परिवार के साथ समय बिताएंगे. विवाह की तैयारियां हो सकती है. 

