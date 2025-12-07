Meen Tarot Rashifal 7 December 2025: जल्दबाजी ना करें, कर्ज ले सकते है

मीन (Pisces):-

Cards:- The Tower

अपने पद की गरिमा बनाए रखें.बेवजह लोगों को परेशान करने की नीयत न रखें.उच्च पद पर होने के कारण सहयोगियों से प्राप्त सम्मान को बनाए रखें. किसी सहयोगी के साथ दुर्व्यवहार न करें.इससे आपकी यश और प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती हैं.अपनी सफलताओं को लेकर घमंड ना करें.आपके सहयोगियों की भी उसमें बराबर की मेहनत हैं. इस बात को समझने का प्रयास करें. शांति, धैर्य और योग्यता के बल पर आप अपने कार्य क्षेत्र सहयोगियों के बीच अपना खोया हुआ विश्वास दोबारा प्राप्त कर सकते हैं. जल्दबाजी या हड़बड़ी में कार्यों को पूरा करने का प्रयास न करें.

यह आपके कार्यों को अपेक्षित सफलता से दूर कर देंगे.जीवन साथी के साथ उसके अतीत के किसी रिश्ते को लेकर विवाद करना आप दोनों के रिश्तों को खराब कर देगा.अपने जीवन साथी पर विश्वास करें साथ ही आप उस रिश्ते की गरिमा को बनाए रखें.

स्वास्थ्य: ठंडी और खट्टी चीजों का सेवन आपके गले को नुकसान पहुंचा सकता है.इस समय इन चीजों का परहेज से रखें.

आर्थिक स्थिति: अपने खर्चों को सीमित करने का प्रयास करें.कर्ज ले सकते हैं.

रिश्ते: रिश्ते में आपको प्रेम और विश्वास बनाए रखें.लोगों का सम्मान करें.

