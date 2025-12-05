scorecardresearch
 
Meen Tarot Rashifal 5 December 2025: मीन राशि वालों को मिलेगा मान सम्मान, सेहत का रखें खास ख्याल

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 5 December 2025: कार्य में हो रही अपनी कमी को समझने का प्रयास करें.  इस बात को अनदेखा न करें, कि आप कोई गलती कर सकते हैं.  एक योजना को पूर्ण करने के बाद दूसरी योजना की शुरुआत से पहले कार्य से अवकाश लेकर विश्राम करें.

मीन (Pisces):-
Cards:- Four of swords

ध्यान और योग से मन को शांत बनाने का प्रयास कर सकते हैं.  कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव शारीरिक कमजोरी उत्पन्न कर सकता है.  किसी के साथ विवाद को ज्यादा तूल न दें.  शांति से समस्या को हल करने का प्रयास बेहतर रहेगा.  लोगों से रवैया ईमानदार और स्पष्ट वादी रखें.  समय से कार्य को पूरा करें.  अपने लिए समय निकालने का प्रयास करें.  कार्यों में आ रही रुकावट कार्य की गति धीमी कर सकती है . इस स्थिति में कार्यों का पुनः अवलोकन आवश्यक है.  कार्य में हो रही अपनी कमी को समझने का प्रयास करें.  इस बात को अनदेखा न करें, कि आप कोई गलती कर सकते हैं.  एक योजना को पूर्ण करने के बाद दूसरी योजना की शुरुआत से पहले कार्य से अवकाश लेकर विश्राम करें.  यह आपके मन में आ रहे उथल-पुथल भरे विचारों से बाहर निकलने में सहायक होगा. जीवनसाथी की बिगड़ती तबीयत चिंता का कारण बन सकती है.  प्रिय के गुस्से को समझने का प्रयास करें रिश्ते को मधुरता लाने  की पहल कर सकते हैं.  कार्यों को अनैतिक तरीकों से पूर्ण न करें.  भविष्य की योजनाओं पर विचार कर सकते हैं. संतान को लेकर चिंतित होंगे. परिवार में किसी के विवाह की तैयारियां होगी. 

स्वास्थ्य: जीवन में तनाव कम करने का प्रयास करें.  अपनी रुचि के कार्यों से तनाव को दूर किया जा सकता है. 

आर्थिक स्थिति: मकान के पुनर्निर्माण पर विचार करेंगे.  धन खर्च की अधिकता रहेगी. 

रिश्ते: ऐसे रिश्तों से दूरी बना सकते हैं.  जो आपको अपमानित करने की कोशिश करते आए हैं

