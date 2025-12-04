scorecardresearch
 
Meen Tarot Rashifal 4 December 2025: मीन राशि वाले आर्थिक कार्यों में होंगे संतुष्ट, खर्चो से रहें सावधान

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 4 December 2025: किसी के गलत कार्य में किया गया समर्थन उच्च अधिकारी के निगाह में आपके मान सम्मान को कम कर सकता है. सामने वाले को समझने का प्रयास करें.  अंत में फैसला उसका ही का होगा उसके फैसलों पर हावी होने का प्रयास न करें .

मीन (Pisces):-
Cards:- Seven of pentacles 

कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति असंतुष्ट बना सकती है.  इस समय यदि इस समय समाज सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं.  धैर्य और संयम के साथ अपनी सफलता का पुनः अवलोकन कर सकते हैं.  साथ ही ऐसे किसी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं. जो आपके दिलचस्प के अनुसार हो. यदि लोगों की बात सुनने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं. तो सामने वालों के साथ व्यवहार सही रखें. प्रिय के साथ विवाह को लेकर दोनों के परिजन इस समय ऐसा सहमति दिखा रहे हैं. यह समय जीवन में बदलाव को लेकर आ रहे परिवर्तनों को आत्मसात करने का है. यदि बार-बार मन में विचलन महसूस कर रहे हैं. तो किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ अपनी परेशानी को साझा कर सकते हैं.  किसी के गलत कार्य में किया गया समर्थन उच्च अधिकारी के निगाह में आपके मान सम्मान को कम कर सकता है. सामने वाले को समझने का प्रयास करें.  अंत में फैसला उसका ही का होगा उसके फैसलों पर हावी होने का प्रयास न करें . लोगों को अपने जीवन में हस्तक्षेप न करने दे. अपने कार्यों को स्वयं पूरा करने का प्रयास मनको संतुष्टि दे सकता है. 

स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद ले. अच्छी नींद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर होती है. 

आर्थिक स्थिति: धन का निवेश सोच समझकर करें. व्यर्थ के खर्चो को कम करने का प्रयास बेहतर रहेगा. 

