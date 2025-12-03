Meen Tarot Rashifal 3 December 2025: परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे, आर्थिक लाभ संभव है

मीन (Pisces):-

Cards:- The Tower

कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी की गलत मंशा आपके कार्यों में बाधा डाल सकती हैं. कुछ घटनाएं समझौते के साथ खत्म हो सकती हैं. किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न न हो. इस बात का ध्यान दें. इस समय मन में किसी ध्यान को लेकर परेशान हो सकते है. अतीत की यादों से बाहर निकलने की कोशिश करें. इस समय आप संबंधों के बीच गहरी समस्याओं से जूझ सकते हैं. प्रिय के साथ अपने रिश्ते को लेकर चिंतित हो सकते हैं. इस बात को लेकर भयभीत हो सकते हैं. कि कहीं वो आपसे दूर न हो जाए.

लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी न होने दें. सामने वाले की बातों पर प्रतिक्रिया न दें. गलत कार्यों का समर्थन न करें. सच का साथ दें. लोगों के साथ व्यर्थ विवाद न करें. कार्यक्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ रिश्ते सुधारें. किसी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते है. परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे. नए व्यक्ति के साथ मित्रता आपको अच्छा आर्थिक लाभ करा सकती हैं.

स्वास्थ्य: नुकीले औजारों से कार्य करते समय सावधानी रखें. खानपान का खास ख्याल रखें.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किए गए किसी धन निवेश का से हानि हो सकती है. अपने खर्चों में कमी लाएं.

रिश्ते:वैवाहिक जीवन में मधुरता लाएं. किसी बड़े के साथ रिश्ते सुधार सकते हैं.

