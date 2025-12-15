scorecardresearch
 
Tula Tarot Rashifal 15 December 2025: घर में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, निवेश सोचसमझ कर करें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 15 December 2025: सहयोगियों और परिजनों के प्रति व्यवहार को नम्र बनाने की कोशिश कामयाब हो सकती हैं.लोगों का ध्यान अपनी कार्य पद्धति की तरफ आकर्षित सकते हैं.

तुला (Libra):-
 Cards:- Judgement
परिवार के किसी सदस्य द्वारा की गई गलती के कारण आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो सकती है.इस बात से परिजन नाराज हो सकते हैं.ऐसी स्थिति में सामने वाले को गलती सुधारने का एक मौका दे सकते है.कार्य क्षेत्र में सजग और सावधान रहे.कोई सहयोगी पीठ पीछे बुराइयां कर सकता है.इससे कार्य की सफलता प्रभावित हो सकती है.

उच्च अधिकारी इस स्थिति में कार्य की जिम्मेदारी किसी ओर को देने पर विचार कर सकते है.लोगों को अपनी अच्छाई का नाजायज फ़ायदा न उठाने दें.अपनी गलतियों को सुधारें.किसी के सामने कमजोरियों का बखान न करें.सामने वाला खिल्ली उठा सकता है. सहयोगियों और परिजनों के प्रति व्यवहार को नम्र बनाने की कोशिश कामयाब हो सकती हैं.लोगों का ध्यान अपनी कार्य पद्धति की तरफ आकर्षित सकते हैं.कार्य की सफलता को लेकर चिंतित हो सकते है.भाग्योदय हो सकता है.कुछ नए बदलाव आ सकते हैं.

स्वास्थ्य: किसी की बिगड़ी तबीयत को लेकर चिंतित हो सकते हैं.परिवार में गर्भवती स्त्री का पूरा ख्याल रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ का कोई समाचार अचानक से प्राप्त हो सकता है.इस धनलाभ को सही जगह पर निवेशित किया जा सकता है.

रिश्ते: अचानक से परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन हो सकता है.जो धन कमाने के अच्छे अवसर दे सकता है.

---- समाप्त ----
