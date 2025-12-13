Tula Tarot Rashifal 13 December 2025: नई परियोजना पर काम करेंगे, विदेश यात्रा के योग बनेंगे

तुला (Libra):-

Cards:- Strength

अचानक से कुछ स्रोतों से धन प्राप्त हो सकता है. जिससे जीवन में उत्साह महसूस करेंगे. किसी करीबी का खुशनुमा व्यवहार घर के माहौल को खुशनुमा कर देगा.इस समय लोगों के साथ अपने रिश्तो को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं.पूर्व में जो भी कुछ गलतफहमियां मन में बनी हुई थी. उन्हें दूर करके, आगे के लिए इस इन रिश्तों सुधार जा सकता है.कार्य क्षेत्र में आ रहे नए व्यक्तियों के साथ किसी नई परियोजना पर कार्य कर सकते हैं.इस परियोजना की सफलता आपके लिए पदोन्नति के रास्ते खोल सकती है.

और पढ़ें

किसी भी तरह के विवाद में ना पड़े. विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं. यदि किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है. तो किसी अनुभवी व्यक्ति से ध्यान समस्या का समाधान ले सकते हैं.समय पर कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास कार्यों की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है बार-बार गलतियां ना करें. समय रहते अपनी गलतियों को सुधारे.

स्वास्थ्य: खानपान में परहेज रखें.बिना चिकित्सक की सलाह के दवाइयां का सेवन न करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाएं.धन कमाने के अन्य साधन ढूंढने पर विचार करेंगे.

रिश्ते: नए रिश्तों में आ रही गलतफहमियों कम कर सकते हैं.पति-पत्नी के बीच की अनबन समाप्त होती नजर आ रही है.

---- समाप्त ----