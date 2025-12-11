Tula Tarot Rashifal 11 December 2025: संतान के भविष्य की चिंता हो सकती है, जानें कैसा रहेगा आज आपका दिन

तुला (Libra):-

Cards:- Sevan of wands

कार्य क्षेत्र में कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. इस स्थिति में अपने कदम पीछे न हटाएं. यदि सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा. तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं. प्रेम संबंध को विवाह में परिवर्तित करने की इच्छा को करनाइस समय मुश्किल हो सकता हैं. धैर्य और संयम के साथ स्थिति के अनुकूल होने की प्रतीक्षा की जा सकती है. दोनों के परिजन अभी इस रिश्ते के खिलाफ हो सकते हैं. धैर्य और संयम से किए गए प्रयास सकारात्मक परिणाम लेकर आयेंगे. इस बात पर विश्वास करें. लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश न करें.

सबको खुश करना किसी के बस की बात नहीं होती हैं. इस बात को समझने का प्रयास करें. अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें. व्यर्थ की बातों में खुद को न उलझाए. ये समय की बर्बादी का कारण बन सकते है. मित्रों के साथ किसी नए कार्य योजना की बातचीत कर सकते है. पुराने रिश्तों से दूर रहें. अतीत की यादें परेशान कर सकती है. कोशिश करें बुरी यादों और लोगों से दूर रहने की. संतान के भविष्य की चिंता हो सकती है. उसके क्रियाकलापों पर नजर रखें. वक्त पड़ने पर उचित सलाह दी जा सकती हैं .

स्वास्थ्य: गले में संक्रमण हो सकता है. इस समय खट्टी और ठंडी चीजों के सेवन से परहेज रखें.

आर्थिक स्थिति: कुछ अच्छे आर्थिक लाभ के अवसर आ सकते हैं. उनको प्राप्त करें.

रिश्ते: दूसरों के अपमान को सहन न करें. अपमानित करने वाले व्यक्ति के साथ रिश्ते खत्म कर सकते हैं.

