Tula Tarot Rashifal 9 December 2025: तुला राशि वालों को सफलता में प्राप्त हो सकता है विलंब, रुका हुआ धन होगा प्राप्त

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 9 December 2025: अपने प्रेम सम्बन्ध को परिजनों के सामने रख सकते है. आपका प्रिय आपसे दुगनी उम्र का हो सकता हैं. इन सब के बावजूद आप उस व्यक्ति के साथ अपने संबंध आगे ले जाने की इच्छा रख रहे है.

तुला(Libra):-
Cards:- The Devil

कई बार किसी स्थिति या कार्य को पूरा करने को लेकर सामने वाले के साथ सामंजस्य बैठना पड़ता हैं. चाहे वो स्थिति व्यावसायिक हो या व्यक्तिगत. ऐसे समय आपकी इच्छा या भावना का कोई महत्व नहीं होता है. अपने प्रेम सम्बन्ध को परिजनों के सामने रख सकते है. आपका प्रिय आपसे दुगनी उम्र का हो सकता हैं. इन सब के बावजूद आप उस व्यक्ति के साथ अपने संबंध आगे ले जाने की इच्छा रख रहे है. इस बात से परिजन नाखुश हो सकते है. अपनी कोशिश को कम न करने का निर्णय  कर सकते है. किसी नए कार्य में आपके साथ कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया जा सकता है. जिनके चलते कार्य को सफलता प्राप्त करने में काफी परिश्रम करना पड़ेगा. ये भी संभव हैं, कि इस कार्य में थोड़ा समय लग सकता हैं. जिससे कार्य में सफलता प्राप्त करने में विलंब हो जाए.  किंतु इन सब के बावजूद जो सफलता प्राप्त होगी वह अपेक्षा के अनुसार ही होगी. 

स्वास्थ्य: जननांगों में  संक्रमण महसूस कर सकते हैं. एक अच्छे चिकित्सक से मिलकर इस संक्रमण से संबंधित परामर्श ले सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: कभी-कभी ज्यादा लाभ पाने के चक्कर में हम उस धनराशि से भी हाथ बैठते हैं. जो कि हमें आसानी से प्राप्त हो रही है. 

रिश्ते: अपने अधिकारी से हमेशा अच्छा व्यवहार बनाए रखें.  इस बात का फायदा आपके कार्य क्षेत्र में जरूर पड़ता है. 

