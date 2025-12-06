scorecardresearch
 
Tula Tarot Rashifal 6 December 2025: आध्यात्मिक गुरु से मिल सकते हैं, नम्रता लाएं

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 6 December 2025: बाहरी व्यक्ति के परिवार में हस्तक्षेप को कम करें.ईश्वर की तरफ बढ़ता झुकाव के चलते किसी आध्यात्मिक गुरु से मुलाकात हो सकती हैं.

libra horoscope
तुला (Libra):-
Cards:-The Tower 
कार्य क्षेत्र में बढ़ते सम्मान से सहयोगी ईर्ष्या कर सकते हैं.जिसके चलते किसी बड़े अवसर प्राप्त का अवसर हाथ से जा सकता हैं.इस बात से मन विचलित हो जाएगा.कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ कुछ अफवाहें फैल सकती हैं.सावधान रहे.अपने आस पास के माहौल से अपरिचित न रहें.लोगों की बातों को अनसुना न करें.दूसरों पर कार्य को लेकर निर्भरता खत्म करें.

कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करें. ऐसे लोगों से दूर रहें.जो आपके व्यावसायिक या व्यक्तिगत जीवन में तनाव बढ़ा दें.अलग जाति का होने के कारण प्रिय से विवाह को लेकर चिंतित हो सकते है. आपका कोई करीबी किसी  राज का पर्दाफाश आपके परिजनों के सामने कर सकता है.जिससे परिवाह मै कलह की स्थिति निर्मित हो जाएं.इस समयधैर्य और संयम के साथ स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करें. परिजनों से साथ बातें साझा कर सकते है.बाहरी व्यक्ति के परिवार में हस्तक्षेप को कम करें.ईश्वर की तरफ बढ़ता झुकाव के चलते किसी आध्यात्मिक गुरु से मुलाकात हो सकती हैं.

स्वास्थ्य:हाथ दर्द को लेकर काफी परेशान हो रहे हैं.किसी फिजियोथैरेपिस्ट से मिल सकते है.

आर्थिक स्थिति:आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है.धन का निवेश सोच समझकर करें.

रिश्ते: अपने व्यवहार में क्रोध की जगह नम्रता लाएं.किसी मित्र से बातचीत कर उसकी समस्या को सुलझाने की कोशिश कर सकते है.

लेटेस्ट

