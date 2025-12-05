Tula Tarot Rashifal 5 December 2025: तुला वालों के कार्यों में रुकावटें होंगी समाप्त, खर्चो पर रखें नियंत्रण

तुला (Libra):-

Cards:- The Hanged Man

आसपास के वातावरण में आ रहे परिवर्तनों को अनदेखा न करें. स्थितियां आपको सजग रहने की सलाह दे सकती हैं. कार्य की अधिकता दिल पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती है. इस समय विश्राम आपके लिए आवश्यक है. प्रिय से दूरी बेचैन कर सकती है. सामने वाले को अपनी मन की भावनाओं से परिचित कराएंगे. कार्य का तनाव स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न कर सकता है. कार्य को समय पर पूरा करें. समय सीमा की समाप्ति कार्य को जल्दबाजी में पूर्ण करने का दबाव डाल सकती है. व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास करें. किसी एक को दिया गया अधिक महत्व दूसरे की महत्ता को काम कर सकता है. ऐसे में जीवन पूर्णता परिवर्तित होने की स्थिति में आ जाएगा. आ रहा परिवर्तन जीवन पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है. कार्य को लेकर कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं. इन निर्णय को लेते समय जल्दबाजी न करें. कुछ निर्णय को आगे चलकर परिवर्तित करना संभव नहीं होगा. इस बात पर गौर करना आवश्यक है. जीवनसाथी के साथ रिश्ते में सामंजस्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं. व्यस्तता के कारण रिश्ते में दूरी बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य: बाहर के खानपान से परहेज रखें. यात्राओं के दौरान पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है.

आर्थिक स्थिति: नई संपत्ति को खरीदने पर विचार कर सकते हैं. इस संपत्ति का उपयोग व्यावसायिक रूप से करने की योजना बना रहे हैं.

रिश्ते: समय के साथ रिश्तों में परिवर्तन आता है. यह एक सामान्य प्रक्रिया है. इस बात को समझना चाहिए.

