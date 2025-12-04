Tula Tarot Rashifal 4 December 2025: तुला राशि वाले नई नौकरी की कर सकते हैं तलाश, उच्च अधिकारियों का मिलेगा साथ

तुला (Libra):-

Cards:- Six of swords

और पढ़ें

जीवन में अकेलापन महसूस कर रहे हैं. कार्यों को उदासीनता बनी हुई है. कुछ नए बदलाव जीवन में लाने का प्रयास कर सकते हैं. अपने व्यवहार से दूसरों को दु:खी ना करें. यदि किसी कार्य में असफलता प्राप्त हुई है. तो उसको लेकर निराश ना हो. पुन: प्रयास कर आगे बढ़े. अतीत की यादों से दूर भगाने के लिए स्थान परिवर्तन कर सकते हैं. नए स्थान पर नए जीवन की शुरुआत करने पर विचार करेंगे. अपने दिल की बात करीबी व्यक्ति से व्यक्त कर सकते हैं. ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करें. जो आपके पुराने घावों को हरा बनाए रखने की चेष्टा कर रहे हो. लोगों को ज्यादा वक्त ना दें. इससे आपका महत्व उनकी निगाह में कम होने लगेगा. अपने काम से मतलब रखें. यदि आपके स्वभाव में वाचालता अधिक है. तो सोच समझ कर बोलने का प्रयास करें. क्रोध और वाणी में संयम बनाए रखें. नाराजगी होने पर आप शब्दों का उपयोग न करें. सामने वाले को थोड़ा धैर्य और संयम बनाए रखने की सलाह दे सकते हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य से लापरवाही ना करें. किसी पुरानी बीमारी के पुनः उभरने से चिंतित हो सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: पुराने निवेशों से आय में वृद्धि हो सकती है. के खर्चो पर नियंत्रण बनाएं.

रिश्ते: वैवाहिक जीवन में आ रहा ठहराव जीवनसाथी की नाराजगी का कारण बन सकता है.

---- समाप्त ----