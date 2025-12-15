scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Singh Tarot Rashifal 15 December 2025: अचानक से धनलाभ हो सकता है,मतभेद में ना पड़ें

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 15 December 2025: परिवार में संपत्ति को लेकर मतभेद समझौते में परिवर्तित हो सकता हैं. इससे सभी लोग राहत की सांस लेंगे. किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-
Cards:- The Chariot 
मन की चंचलता को अच्छे कौशल की तरफ मोड़ने का प्रयास करें. अतीत में की गई किसी गलती का पछतावा हो सकता हैं. स्वप्रयास द्वारा सफलता निश्चित की जा सकती हैं. सकारात्मक सोच से जीवन में बदलाव संभव हैं. आध्यात्मिक जीवन की तरफ झुकाव होने लग रहा हैं. कुछ पिछली घटनाओं से मन विचलित हो सकता हैं. परिवार में संपत्ति को लेकर मतभेद समझौते में परिवर्तित हो सकता हैं. इससे सभी लोग राहत की सांस लेंगे. किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

जो संपत्ति को लेकर जालसाजी करने की कोशिश कर सकता हैं. ऐसी स्थिति में सामने वाले की मंशा को समझें.लोगों के साथ अपने निजी बातों को साझा ना करें. किसी के विवाद में सोच समझ कर बीच बचाव करें. कार्य को लेकर कुछ दूर दराज स्थानों पर यात्राएं करना पड़ सकती है. जिद्द और अधीरता के चलते गलत निर्णय न लें.अनैतिक तरीकों से किसी कार्य को पूरा न करें.रुके हुए कार्यों को पूरा करें.समय पर सही निर्णय ले सकते है.विदेश यात्रा को लेकर संदेह हो सकता हैं.

स्वास्थ्य: बदलते मौसम में तबियत का ख्याल रखें.ठंडी चीजों के सेवन से बचे.

सम्बंधित ख़बरें

काम समय पर पूरा करेंगे, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार 
धन का निवेश सही जगह करें, पदोन्नति मिलने की संभावना 
खर्चों को सीमित करें, बड़ी परियोजना पर काम करेंगे 
समय के अनुकूल कार्य करें, भाग्योदय हो सकता है 
मीन राशि वाले नौकरी में कर सकते हैं स्थानांतरण, रुके हुए काम होने लगेंगे पूरे 

आर्थिक स्थिति: अचानक से धनलाभ हो सकता है. निजी संपत्ति को व्यावसायिक संपत्ति में बदल सकते है.

रिश्ते: परिवार के साथ रिश्ते बिगड़ सकते है.सामने वाले की भावनाओं को अनदेखा कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement