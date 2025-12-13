scorecardresearch
 
Singh Tarot Rashifal 13 December 2025: नाक की हड्डी बढ़ सकती है, आर्थिक मामलों में सावधान रहें

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 13 December 2025: इस समय क्या आपके पक्ष में है.इस बात को लेकर सजग रहें.संतान की शिक्षा को लेकर चिंतित हो सकते है.बड़े संस्थान में दाखिले को लेकर कोशिश करेंगे.

सिंह (Leo):-
Cards:- The Chariot 
किसी यात्रा के बाद अच्छा सुकून प्राप्त होगा.पैसा कमाने के नए मौके मुनाफे देंगे.प्रेम संबंध के चलते परेशानी में हो सकते हैं.साझेदारी में किए गए काम फायदेमंद हो सकते हैं.किसी कार्य को लेकर विरोध सहन करना पड़ सकता हैं.बातचीत की कुशलता आपके कार्य को पूरा करने में मदद करेगी.जीवनसाथी की किसी छोटी से बात को लेकर बोले गए झूठ से मन आहत हो सकता हैं.जिसके चलते दोनों में विवाद हो सकता है.परिवार  में संपत्ति को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते है.

इस समय क्या आपके पक्ष में है.इस बात को लेकर सजग रहें.संतान की शिक्षा को लेकर चिंतित हो सकते है.बड़े संस्थान में दाखिले को लेकर कोशिश करेंगे.बड़े बुजुर्ग की तबीयत को लेकर राहत महसूस हो सकती है.स्थान परिवर्तन पर विचार कर सकते है.कार्य क्षेत्र में नए अधिकारी के आगमन से माहौल में कुछ बदलाव आ सकते है.इस बदलाव का असर कार्य की गति पर पड़ सकता हैं.आस पास के वातावरण से थोड़ा सजग और सावधान रहें.

स्वास्थ्य:नाक की हड्डी बढ़ सकती हैं.चिकित्सक से शल्य चिकित्सा की बात कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सावधान रहें.किसी भी कागजात पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.

रिश्ते: जीवनसाथी के परिवार के लोगों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. सावधानी रखें.

