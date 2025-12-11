scorecardresearch
 
Singh Tarot Rashifal 11 December 2025: नई नौकरी प्राप्त हो सकती है, पदोन्नति या आय में वृद्धि का शुभ समाचार मिल सकता है

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 11 December 2025: संतान प्राप्ति की चाह पूरी हो सकती है. विवाह के लिए मनचाहे जीवन साथी से मुलाकात हो सकती हैं. हो सकता है कि यह मुलाकात किसी मित्र के घर पर हुए मांगलिक कार्य के दौरान हो. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है.

सिंह (Leo):-
Cards:- Ace of Cups
कुछ स्थानों पर कार्य करते हुए अपने गुस्से और अहंकार को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे. आप ऐसे लोगों से मुलाकात कर सकते हैं. जो अपने धैर्य और संयम के साथ कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करते आ रहे हैं. जीवन साथी की तबीयत में सुधार न आने के कारण स्थान परिवर्तन कर सकते हैं. इससे जीवनसाथी की तबीयत में सुधार आ सकता है. ऐसा चिकित्सक द्वारा सलाह दी गई है. नए स्थान पर जाकर किसी छोटे से व्यवसाय की शुरुआत करने पर विचार कर सकते हैं.

संतान प्राप्ति की चाह पूरी हो सकती है. विवाह के लिए मनचाहे जीवन साथी से मुलाकात हो सकती हैं. हो सकता है कि यह मुलाकात किसी मित्र के घर पर हुए मांगलिक कार्य के दौरान हो. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. यदि आप कुछ समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं. तो आपकी प्रतीक्षा भी जल्द ही समाप्त होने की स्थिति बनती नजर आ रही है. 

स्वास्थ्य: चिकित्सक ने क्षयरोग की शंका के चलते कुछ जरूरी जांचे करवाने की सलाह दे सकते हैं. मीठे और ठंडे खाद्य पदार्थों से परहेज है. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के लिए ऐसे कार्य करें. जिसमें श्रम की बजाय बुद्धि का उपयोग आवश्यक हो. 

रिश्ते: किसी रिश्ते की खूबसूरती तब तक ही है. जब तक उसमें विश्वास, प्रेम और सम्मान की भावना अच्छे से बनी हुई हो. 

---- समाप्त ----
