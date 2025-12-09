Singh Tarot Rashifal 9 December 2025: सिंह राशि वाले पुराने विवादों से रहें दूर, किसी के साथ योजनाएं ना करें साझा

सिंह (Leo):-

Cards:- Nine of wands

अचानक से कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. इस स्थिति में अपने कदम पूछने न हटाएं. सतर्कता और चौकसी से स्वयं को वर्तमान स्थिति में आगे की परिस्थितियों के अनुकूल होने तक टिके रहना ही पड़ेगा. जरा सा भी गलत कदम परेशानियों को और बढ़ा सकता है. आगे की योजनाओं को लोगों के साथ तब तक साझा ना करें. जब तक कि वह योजनाएं लागू होने की स्थिति में ना आ जाएं. हो सकता हैं, कि कार्य क्षेत्र में किसी के साथ आपका कोई पुराना विवाद अब बढ़ने लगा हो. सामने वाला इस स्थिति में नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है. ऐसी स्थिति में अपने आसपास के वातावरण को लेकर सचेत रहिए. यदि कोई भी ऐसी शंका करने वाली स्थिति आपके सामने आ रही है. तो उसका जिक्र अपने करीबी व्यक्तियों के साथ जरूर कीजिए. समय की प्रतिकूलता आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है. अपने आत्मविश्वास और मनोबल को बनाए रखें. वर्तमान समय अत्यधिक शांति, धैर्य और होशियारी से परिस्थितियों का सामने करने का है. अन्यथा असफलता निश्चित हैं.

स्वास्थ्य: तेज गति से गाड़ी चलाते समय सावधान रहे. किसी बड़ी दुर्घटना के होने की संभावना नजर आ रही है.

आर्थिक स्थिति: किसी ऐसी संपत्ति को खरीदने पर विचार कर सकते हैं. जिसका उपयोग व्यावसायिक रूप में करेंगे.

रिश्ते: आपके व्यवहार की नम्रता और सरलता लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं.

