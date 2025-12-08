scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Singh Tarot Rashifal 8 December 2025: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, खर्चे बढ़ सकते हैं

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 8 December 2025: इस समय सामने वाले को सही जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं. कार्य की अधिकता तनाव बढ़ा सकती है. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. घर के लिए खरीदारी कर सकते है. खर्चे बढ़ सकते हैं. 

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-
Cards:- Temperance 
किसी के व्यवहार को नजरअंदाज करना सामने वाले को गलत व्यवहार करने की हिम्मत दे रहा है. इस बात से मन आहत हो सकता है. सामने वाले को समझने की कोशिश कामयाब नहीं हो रही है. जिसके चलते कुछ कठोर निर्णय ले सकते हैं. हो सकता है, कि आपके निर्णय सामने वाले को हतप्रभ कर दे. कई बार कार्य क्षेत्र में कार्यों को लेकर सहयोगियों के गलत कृत्यों को सुधारने का प्रयास करते आए हैं. इस समय अतीत से आया कोई व्यक्ति जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकता है. जिसके चलते भयभीत हो सकते यह.

प्रिय के साथ अपने रिश्ते को लेकर द्वंद्व की स्थिति में है. सामने वाला बार-बार परिवार के कुछ सदस्यों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करता आ रहा हैं. इस समय सामने वाले को सही जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं. कार्य की अधिकता तनाव बढ़ा सकती है. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. घर के लिए खरीदारी कर सकते है. खर्चे बढ़ सकते हैं. 

स्वास्थ्य: पेट में अचानक से काफी तकलीफ हो सकती है. खानपान में सावधानी रखें. 

सम्बंधित ख़बरें

अचानक से धन लाभ हो सकता है, व्यवसाय में वृद्धि संभव है 
अपनी वाणी को संयमित रखें, खराब व्यवहार आपको मुश्किल में डाल सकता है 
विवादों को सुलझाने के लिए प्रयत्न करेंगे, अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण रखें 
आर्थिक लाभ की योजनाएं पूरी होंगी, जानें आपके लिए कितना शुभ आज का दिन 
जल्दबाजी ना करें, कर्ज ले सकते है 

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक पहलू पर विचार कर सकते हैं. कुछ छोटे-मोटे धन कमाने के स्रोत ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं. 

रिश्ते: किसी भी रिश्ते को अपने ऊपर इतना हावी न होने दें. कि सामने वाला आपका नाजायज फायदा उठाने लगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement