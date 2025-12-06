scorecardresearch
 
Singh Tarot Rashifal 6 December 2025: उच्च अधिकारी मदद लेंगे, मतभेद में ना पड़ें

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 6 December 2025: दोस्तों के साथ विवाद हो सकता हैं.मानसिक तनाव और वैचारिक मतभेद सहयोगियों के साथ रिश्ते खराब कर सकते है.कोई नए व्यवसाय जो गैर पारंपरिक हो.

सिंह (Leo):-
Cards:- Eight of pentacles 
अपनी क्षमताओं को पहचानें.किसी संपत्ति में इस समय निवेश न करें.घरेलू मामलों पर ध्यान दें.इस समय आपकी ओर से की गयी लापरवाही मुश्किल में डाल देगी.लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे कर सकते है. दोस्तों के साथ रिश्ते सुधारें.दोस्तों के साथ विवाद हो सकता हैं.मानसिक तनाव और वैचारिक मतभेद सहयोगियों के साथ रिश्ते खराब कर सकते है.कोई नए व्यवसाय जो गैर पारंपरिक हो, को शुरू करने की योजना बना सकते हैं.रुचि के कार्य करेंगे.

अपने आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाने की कोशिश कर सकते है.गलतियों का दोहराव ना करें.सामने वाले से अपने गलत व्यवहार की माफी माँग सकते हैं.परिवार में कोई नया व्यक्ति का आना सबको उत्साहित कर सकता है.विवाह की बातचीत शुरू हो सकती है.कार्यों को लेकर चिंतित हो सकते है.कुछ कार्यों का समय पर पूरा न होने के कारण उच्च अधिकारी मदद ले सकते हैं .किसी बड़े की सलाह जीवन में संतुलन बनाने में सहायक रहेगी.

स्वास्थ्य: तनाव के चलते मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता हैं.इस समय मन को शांत रखने के प्रयास कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक सामान्य रहेगी.किसी भी गलत जगह धन निवेश न करें.

रिश्ते: अपने परिजनों को किसी बड़े व्यक्ति से मिला सकते हैं.सामने वाला  व्यवसाय से संबंधित योजना ला रहा हैं.

