Singh Tarot Rashifal 5 November 2025: सिंह राशि वाले भावनाओं पर रखें नियंत्रण, सेहत का रखना होगा ख्याल

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 5 November 2025: आपका मानसिक स्तर बढ़ गया है.  और आपके विचारों में पहले से अधिक दृढ़ता आ सकती हैं.  मनचाही नौकरी की तलाश जल्दी पूरे होने की संभावना बन रही है.  विचारों को पहले से अधिक संतुलित महसूस कर सकते हैं.  

सिंह (Leo):-
Cards:- Ace of swords

पूर्व में मिले कुछ धोखों  के कारण आपकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती हैं. इसके चलते आपको आर्थिक परेशानी भी सहन करना पड़ी होगी. इस समय आप काफी सजग और चौकन्ने हो सकते हैं. जो कि आपके लिए बेहतर हैं.  आपका मानसिक स्तर बढ़ गया है.  और आपके विचारों में पहले से अधिक दृढ़ता आ सकती हैं. मनचाही नौकरी की तलाश जल्दी पूरे होने की संभावना बन रही है.  विचारों को पहले से अधिक संतुलित महसूस कर सकते हैं. इस समय आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख रहे हैं. हो सकता हैं, कि कार्य क्षेत्र में  किसी व्यक्ति के साथ आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की इच्छा रख रहे हो.  किंतु इस समय की स्थिति आपको इस बात के लिए रोक सकती है. कुछ समय पश्चात जैसे ही स्थिति थोड़ी आपको अनुकूल होती नजर आएंगी.  आप सामने वाले से अपने मन की बात कह देंगे.  नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण मिलने की संभावना बन रही है. 

स्वास्थ्य: अपने खानपान में पौष्टिकता बढ़ाने का प्रयास करें. बाहर का खानपान आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है. 

आर्थिक स्थिति: छोटे-छोटे लेनदेन के लिए उधार ना लें. इससे आपकी साख पर असर पड़ सकता है. 

रिश्ते: अपने प्रियजनों के साथ हमेशा नाराजगी बनी रहना अच्छी बात नहीं होती है. सामने वालों से बात करके अपनी नाराजगी का कारण ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं. 

---- समाप्त ----
