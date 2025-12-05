scorecardresearch
 
Singh Tarot Rashifal 5 December 2025: सिंह राशि वालों को मिलेगा अपनों का साथ, लेनदेन में रखें सावधानी

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 5 December 2025: व्यर्थ के विवादों में पड़ने से बचे. ऐसा कोई कार्य न करें. जो आपके मान सम्मान में कमी ल सकता हो. दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करें. अपने आसपास की वातावरण से सावधान रहें.

leo horoscope
सिंह (Leo):-
Cards:- The Star

अच्छे अवसरों की प्रतीक्षा कर सकते हैं.  कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव होंगे. नए अधिकारी के आगमन से नियमों में परिवर्तन आ सकता है. इस समय कार्य की प्राथमिकता पर ध्यान दें.  योजना में आ रही रुकावट आपकी काबिलियत को प्रभावित कर सकती हैं. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें.  लोगों की बातों को अनसुना कर सकते हैं. विचारों के उथल-पुथल मन में भटकाव ला रही है.  इस स्थिति से बाहर आना आवश्यक है.  किसी अनुभवी की सलाह कार्य को सही दिशा में ले जाने में सहयोग करेगी. ऐसे लोगों से दूर रहे, जो धन और समय की बर्बादी करते हैं. कार्य की अधिकता के बावजूद कार्य क्षेत्र में ऊर्जावान रहेंगे. व्यर्थ के विवादों में पड़ने से बचे. ऐसा कोई कार्य न करें.  जो आपके मान सम्मान में कमी ल सकता हो.  दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करें. अपने आसपास की वातावरण से सावधान रहें. ईर्ष्यालु लोग आपकी योजनाओं में रुकावट उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं.  रुके हुए कार्य को पूरा करें. 

स्वास्थ्य: लंबे समय से चली आ रही समस्या का सही उपचार करें.  घरेलू चारों पर पूर्णता विश्वास समस्या को बढ़ा सकता है. 

आर्थिक स्थिति: लोगों की देखा देखी धन खर्च करना आपकी आर्थिक स्थिति में कमी ला सकता है. सामने वाले की आर्थिक स्थिति से तुलना ना करें. 

रिश्ते: किसी बड़े बुजुर्ग के साथ बदतमीजी कर सकते हैं.  अपनी गलती की माफी मांगना आपका बड़प्पन को दर्शाएगा. 

